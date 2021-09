Bruce Lee Livingston, director ejecutivo de Alcohol Justice, se retira

Alcohol Justice se conformó en 1987 como una de las agencias de Buck Trust dotadas por Marin Community Foundation. Originalmente fue conocido como Marin Institute for the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems, y más tarde como Marin Institute o TMI. Bajo la orientación de Livingston, la organización cambió su nombre en 2011 a Alcohol Justice para reflejar mejor su fuerte compromiso con la equidad para todas las comunidades y su rol de vigilancia de la industria del alcohol.

"Bajo el liderazgo de Bruce, Alcohol Justice se convirtió en una fuerza contundente, que dice las cosas como son, para que la industria de las bebidas alcohólicas se responsabilice por los valores comunitarios de salud, bienestar y seguridad", señaló Larry Meredith, PhD, exdirector del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Marin y vicepresidente de la junta de Alcohol Justice."Hoy en día, Alcohol Justice es una agencia emblemática de reputación nacional por sus acciones audaces para confrontar y exponer las prácticas de la industria de las bebidas alcohólicas y sus muchos tentáculos que socavan los valores de la comunidad. Bruce Livingston puede estar extremadamente orgulloso de sus sorprendentes logros como director ejecutivo de Alcohol Justice. Su legado seguirá inspirando a las comunidades, en particular a los jóvenes y las familias, a luchar por la justicia, la salud y el bienestar".

Durante los 15 años de alta dirección de Livingston, Alcohol Justice experimentó una expansión inigualable de su presupuesto, personal, visibilidad e influencia. A través de sus esfuerzos de recaudación de fondos y solicitud a subvenciones, el presupuesto anual de la organización aumentó de $1.2 millones a $2.4 millones. La dotación de personal de investigación y promoción aumentó de 3 puestos a tiempo completo a 11. Bajo el mando de Livingston, Alcohol Justice desarrolló campañas, construyó coaliciones y utilizó la defensa estratégica en los medios de todo el país para denunciar a los grandes de las bebidas alcohólicas. Dirigió el desarrollo de planes estratégicos a cinco años consecutivos, publicó y autopublicó numerosos informes, y condujo a Alcohol Justice hacia la era de las redes sociales, todo mientras desarrollaba una gran diversidad en el personal, la junta directiva y los programas.

"Lo que gran cantidad de personas, desde directores ejecutivos de compañías cerveceras hasta el personal legislativo estatal, conocen de Bruce, es una calidad admirable: su determinación tenaz", afirmó el Dr. Thomas Peters, expresidente y director ejecutivo de Marin Community Foundation. "Con ese enfoque, le puso experiencia, sabiduría y un compromiso infatigable con la salud de los jóvenes a sus esfuerzos determinados en Alcohol Justice. Su honestidad tajante frente a las sigilosas campañas de marketing de la industria, diseñadas para animar a los jóvenes a formar hábitos de consumo temprano, sorprendió a algunos y alentó a otros. Los que nos inspiramos con sus acciones aplaudimos a un defensor de la salud pública dedicado".

Livingston lideró un equipo que diseñó y ejecutó campañas para prohibir la publicidad de alcohol en BART, MUNI, el transporte público de Los Ángeles y en otras ciudades. Dirigió iniciativas exitosas contra tres proyectos de ley diferentes sobre bares de 4:00 a. m. en California. Con personal clave, llevó a Alcohol Justice a colaborar con activistas de Lakota para cerrar cuatro puntos de venta de alcohol explotadores en Whiteclay, Nebraska, en la frontera con la Reserva Pine Ridge. A nivel local, en el condado de Marin, se lanzó Youth for Justice que organizó la campaña Alcopop-Free Zone dirigida por jóvenes. Bajo su liderazgo, Alcohol Justice tomó posiciones y presionó sobre cada una de las leyes sobre alcohol y opioides introducidas en la legislatura de California en los últimos diez años. La Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA), convocada por Livingston, es ahora un modelo nacional de acción local, búsqueda de la equidad y política diversa a niveles estatales.

"Ha sido un placer trabajar con Bruce, alguien a quien no le da miedo desafiar el status quo. Su liderazgo ha ayudado a fortalecer la presencia de Alcohol Justice en California", comentó Verónica De Lara, presidenta de CAPA, miembro de la junta directiva de Alcohol Justice. "Su trabajo como director ejecutivo ha llevado a Alcohol Justice a ser una organización líder en abordar temas relacionados con el alcohol a través de ser un defensor efectivo de las políticas de salud pública. Gracias por su liderazgo".

Aunque la campaña Charge for Harm (Cargos por daños) de Alcohol Justice fue derrotada, Alcohol Justice se estableció como una destacada voz nacional en el aumento de los impuestos sobre el alcohol y a menudo es la punta de lanza en otras iniciativas de alcance nacional, como el exitoso trabajo por sacar la cafeína agregada a los refrescos con alcohol dirigidos a los jóvenes.

"A lo largo de mis 25 años en el sector sin fines de lucro, y mis más de 14 años en Alcohol Justice, Bruce ha sido el director ejecutivo más talentoso con el que he trabajado jamás", manifestó Michael Scippa, director de Asuntos Públicos de Alcohol Justice. "Yo mismo he sido director ejecutivo y conozco los enormes desafíos que tienen que enfrentar los directores ejecutivos de las organizaciones sin fines de lucro. Bruce se ha distinguido, sin importar las circunstancias que se presentaran, por mantener la organización financiada, relevante, influyente y enfocada con claridad en nuestra importante visión y misión. El personal y los aliados lo extrañarán mucho".

Cuando Cruz asuma el mando de Alcohol Justice, liderará un equipo de élite con conjuntos de habilidades críticas: organización comunitaria, análisis de políticas públicas, desarrollo y promoción, tecnología, investigación sobre el alcohol, análisis económico, gestión de proyectos, gestión web, apoyo a los medios de comunicación, medios sociales y marketing, y relaciones públicas.

"Con profunda gratitud por un trabajo tan bien hecho, deseamos a Bruce lo mejor que la vida tiene para ofrecer", expresó Richard Zaldivar, presidente de la junta de Alcohol Justice. "Avanzando ahora con nuestro nuevo director ejecutivo Cruz Avila al mando, Alcohol Justice continuará creciendo y desarrollándose como líder nacional e internacional en el uso de la evidencia científica para brindar herramientas a las comunidades y a los legisladores para combatir los daños causados por el consumo y el abuso de alcohol".

Contacto: Michael J. Scippa 415 548-0492

Jorge Castillo 213 840-3336

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1627301/Cruz.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1627302/Bruce.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/147418/alcohol_justice_logo.jpg

FUENTE Alcohol Justice

Related Links

http://www.AlcoholJustice.org



SOURCE Alcohol Justice