Bruna Unzueta revela quais são seus produtos queridinhos na hora do skincare

A influenciadora e host do PodDelas conta como cuida da sua pele sensível

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Dona de uma pele saudável e viçosa, a influenciadora digital Bruna Unzueta resolveu contar todos os detalhes sobre seus cuidados diários com a pele. Conhecida por sempre dar dicas de skincare nas redes sociais, a apresentadora já começa ressaltando que os produtos Cetaphil – marca da qual é embaixadora - são indispensáveis: "Minha pele é sensível e os produtos Cetaphil oferecem o cuidado ideal para a minha rotina agitada. Além disso, as fórmulas são desenvolvidas e aprovadas junto com dermatologistas, me sinto 100% segura".

Bruna explica que usa e abusa da ampla linha de produtos da marca, mas elege quais são os seus dois produtos queridinhos para a rotina corporal: a Loção de Limpeza e o Creme Hidratante. "Para ter a pele saudável e bonita, é preciso sempre hidratá-la independente da estação do ano. No entanto, durante o inverno, minha pele tende a ficar mais áspera, ressecada e por isso, potencializo a limpeza e hidratação com estes produtos" explica a influenciadora.

A Loção de Limpeza é adequada para peles normais a secas e sensíveis, preserva a barreira protetora da pele1, remove impurezas sem comprometer a hidratação e reduz o ressecamento e a aspereza.

O Creme Hidratante é indicado para peles extremamente secas e sensíveis e recupera a barreira cutânea em 7 dias2, sendo ideal para uso corporal e em áreas extremamente ressecadas.

Os dois produtos foram reformulados tanto na embalagem, pensando em diminuir o impacto ambiental, quanto na composição: suas novas fórmulas contam com niacinamida, que reduz a sensibilidade da pele3, pantenol, com ação calmante e restauradora da pele ressecada4, e glicerina que ajuda a prevenir o ressecamento da pele5.

As novas fórmulas são clinicamente comprovadas para melhorar a qualidade da pele e defendê-la contra os 5 sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, ressecamento, repuxamento e barreira cutânea enfraquecida. Toda mudança foi desenvolvida e aprovada por dermatologistas pensando na pele sensível, no meio ambiente e garantindo qualidade e segurança aos seus consumidores.

Antes de começar a usar qualquer produto para cuidados com a pele é importante sempre consultar um dermatologista.

1TEWL (Skin barrier recovery), Hydration: RD. 27. SPR. 203918 - P2299

2A randomized and controlled clinical study to compare the barrier recovery efficacy of 5 moisturizers in women who have sensitive skin. GLI.04.SPR.US10402

3 e 4CL-001706 Bissett DL. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol. 2009 Sep-Oct;27(5):435-45. doi:10.1016/j.clindermatol.2009.05.006. PMID: 1969547, 2002.

5CL-001699 Fluhr, J., Darlenski, R. and Surber, C. (2008), Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. British Journal of Dermatology, 159: 23-34. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2008.08643.x, 2008.

Sobre a Galderma

Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891837/Bruna_Creme_CETAPHIL.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891845/CETAPHIL_CLEAR___LO__O_DE_LIMPEZA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891844/CETAPHIL_CLEAR___CREME_HIDRATANTE.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma