Brunei Shell Petroleum valitsee SMART By GEP® Unified Procurement -ohjelmiston

- Yksi suurimmista öljy- ja kaasualan yrityksistä valitsee GEP:n yhtenäisen hankintaohjelmiston

CLARK, New Jersey, 8. tammikuuta, 2020 /PRNewswire/ -- GEP, johtava hankintaohjelmistojen ja hankintapalvelujen tarjoaja Fortune 500 ja Global 2000 yhtiöille maailmanlaajuisesti, ilmoitti tänään, että Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP), on muodostanut sopimuksen SMART by GEP® -hankintaohjelmiston osalta, joka on teollisuuden johtava hankintaohjelmistoalusta.

Pääkonttorin sijaitessa Bruneissa, BSP on viimeisin markkinajohtajaorganisaatio, joka valitsee

SMART by GEP:n.

BSP käyttää SMART by GEP yhtenäistetyn hankintaohjelmiston alustaa hallitakseen täysimittaista source-to-pay -sisältöä koko tytäryhtiötoimintansa läpi. Tämä sisältää täyden valikoiman toimintoja, kuten kuluanalyysit, säästöjen seurannan, hankinnan, sopimusten ja toimittajien hallinnan, hankintojen ja laskujen käsittelyn.

SMART by GEP toimittaa täyden source-to-pay -toiminnollisuuden yhdessä käyttäjäystävällisessä alustassa, johon on sisällytetty kuluanalyysi, hankinta, sopimusten hallinta, toimittajien hallinta, procure-to-pay, säästöjen projektinhallinta ja säästöjen jäljitys, laskutus ja muita liitännäisiä toimintoja. Palkittu S2P-alusta on natiivi kosketus- ja mobiiliteknologioiden osalta, mahdollistaen käyttäjien työskentelevän kaikkialla, kaikkina aikoina ja kaikilla laitteilla.

Tietoja GEP:n osalta

GEP avustaa globaaleja yhtiöitä toimimaan tehokkaammin ja saavuttamaan kilpailuetuuksia, kasvattamaan voitollisuutta ja maksimoimaan liiketoiminnan ja osakkeenomistajien arvoa.

Tuoreet ajatukset, innovatiiviset tuotteet, vertaamaton domain ja aihesisällön asiantuntemus, sekä älykkäät ja intohimoiset henkilöt, on se tapa, jolla GEP luo ja toimittaa yhtenäisiä liiketoiminnan ratkaisuja ennennäkemättömällä laajuudella, vaikutuksella ja tehokkuudella.

Nimetty Johtajaksi Gartner Magic Quadrantin puitteissa, parhaan hankintaohjelmiston voittajaksi, sekä parhaaksi P2P-toimittajaksi World Procurement Awards -tilaisuudessa, parhaaksi hankintakonsultointiyhtiöksi CIPS Supply Management Awards -tilaisuudessa ja parhaaksi toimittajaksi EPIC Procurement Excellence Awards -tilaisuudessa, GEP:tä säännöllisesti kunnioitetaan innovaattorina ja johtajana source-to-pay suoran ja epäsuoran hankintaohjelmiston osalta yhtiöiden Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters ja CPO Rising taholta.

GEP on myös sijoittautunut johtaja hallittujen hankintojen palveluissa (hankintojen ulkoistus) yhtiöiden Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS ja IAOP osalta. Lisäksi, ensiluokkainen tutkimusyhtiö liiketoiminnan hallinnan konsultoinnin sektorilla, ALM Intelligence, sijoittaa GEP:n johtajaksi hankintastrategian ja toimitusketjun hallinnan konsultoinnissa.

21 toimipaikalla ja toiminnallisilla keskuksilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa, Clarkiin, New Jerseyyn sijoittautunut GEP auttaa yhtiöitä läpi maailman toteuttamaan strategisia, toiminnallisia ja rahallisia tavoitteitaan. Saadaksesi lisätietoja kattavasta strategisten ja hallittujen palveluiden kokoelmasta, ystävällisesti vieraile sivustolla www.gep.com. Lisätietoja koskien SMART by GEP, joka on pilvipohjainen, yhtenäistetty source-to-pay -alustamme, vieraile sivustolla www.smartbygep.com.

Media-yhteydet

Al Girardi

Globaali varatoimitusjohtaja, markkinointi ja analyytikkosuhteet

GEP

Puh: +1 732-382-6565

Sähköposti: al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

Related Links

http://www.gep.com



SOURCE GEP