Brussels Airport Company heeft Ecolog uitgekozen om COVID-19-testen uit te voeren op Brussels Airport

Terwijl het aantal COVID-19-gevallen in Europa blijft stijgen, heeft de Belgische regering aangekondigd de COVID-19-capaciteiten uit te breiden als onderdeel van een landelijk testplatform dat gedurende de herfst op grote schaal testen moet gaan uitvoeren. Om reizigers de mogelijkheid te bieden om een COVID-19-test uit te voeren en bij te dragen aan de openbare veiligheid en het gemak van de klant, heeft Brussels Airport Company, in samenwerking met Van Poucke Eurofins, Ecolog uitgekozen voor het opzetten van een testfaciliteit en mobiel laboratorium. Hierdoor kunnen testanalyses met een snelle doorlooptijd op locatie worden uitgevoerd.

Het grootschalige COVID-19-testproject van Ecolog in Luxemburg en de snelle screening- en diagnostische oplossing die is opgezet op verschillende luchthavens in Europa, moeten bijdragen aan de openbare veiligheid en burgers gemoedsrust geven. Ali Vezvaei, Group CEO van Ecolog International, zegt over de toewijzing: "Wij van Ecolog geloven dat eenvoudige toegang tot en beschikbaarheid van testen een van de meest effectieve manieren is om de pandemie te bestrijden. We helpen Brussels Airport Company met veel genoegen bij het verbeteren van de veiligheid van reizigers."

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company, voegt daaraan toe: "De volksgezondheid is sinds het begin van de coronacrisis een topprioriteit voor Brussels Airport. Daarom hebben we besloten een stap verder te gaan en de mogelijkheid te bieden om COVID-19-testen op de luchthaven zelf in een nieuw mobiel lab uit te voeren. Zo kan bijvoorbeeld iedereen die uit een rood gebied terugkeert zich onmiddellijk bij terugkeer op Brussels Airport laten testen. Ook vertrekkende passagiers kunnen zich hier laten testen, waarbij de resultaten al binnen 3 uur beschikbaar zijn."

