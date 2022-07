BRYNN PUTNAM, FONDATRICE ET PDG DE SMART HOME MIRROR, INTÈGRE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE YOUSICIAN

YOUSICIAN EST LA PREMIÈRE PLATEFORME MONDIALE POUR APPRENDRE ET JOUER DE LA MUSIQUE AVEC UNE TECHNOLOGIE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE QUI VOUS ÉCOUTE ET VOUS CORRIGE LORSQUE VOUS JOUEZ

NEW YORK, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Yousician, la plus importante plateforme musicale interactive au monde, a nommé Brynn Putnam, fondatrice et ancienne PDG de la salle de sport intelligente à domicile, Mirror, à son conseil d'administration. La nomination a été faite par Chris Thür, cofondateur et PDG de Yousician.

Avant de rejoindre le conseil d'administration de Yousician et de fonder Mirror, Brynn Putnam était une ballerine professionnelle diplômée en littérature et culture russes par l'Université Harvard. Son parcours entrepreneurial a commencé en 2010 par l'ouverture d'une chaîne de studios de fitness à New York : The Refine Method. Son idée pour The Mirror lui est venue quand elle s'est aperçue qu'il était nécessaire de transformer la pratique de la fitness à domicile en un concept exhaustif. Brynn Putnam a construit et dirigé le succès impressionnant de Mirror en tant que fondatrice et PDG, et a fini par mener l'entreprise à son succès ultime de rachat par Lululemon en 2020 pour 500 millions de dollars.

L'expérience de Brynn Putnam dans l'utilisation de technologies et de matériel de pointe pour aider les gens à apprendre et à faire ce qu'ils aiment depuis le confort de leur propre maison jouera un rôle essentiel dans son étroite collaboration avec le PDG et l'équipe de direction de Yousician sur la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée que Brynn rejoigne notre conseil d'administration. Son expérience dans l'élaboration et le développement d'une plateforme de technologie de pointe à domicile si réussie sera inestimable pour nous. En effet, nous cherchons à faire croître et développer notre entreprise et à renforcer la position de Yousician en tant que principale plateforme mondiale pour apprendre et jouer de la musique. »

Chris Thür prévoit une croissance du nombre d'utilisateurs abonnés de 50 % en 2022 grâce à l'innovation produit, à l'élargissement du catalogue de licences de chansons et aux relations avec les artistes, comme son partenariat avec Metallica. Yousician offre ainsi à plus de 20 millions d'utilisateurs actifs par mois plus de façons de profiter de l'expérience d'apprentissage et de jeu novatrice.

Brynn Putnam a ajouté : « Bien que je ne sois pas douée musicalement, comme mon professeur de piano d'enfance peut en attester, j'ai toujours aimé la musique. Cette opportunité sonne très douce à mes oreilles. Je suis vraiment inspirée par la passion de Chris pour ce que lui et son équipe bâtissent. Yousician a construit une activité importante et rentable, ce que la plupart des entreprises ne parviennent pas à faire. Elle a clairement déjà construit quelque chose que les gens aiment et qui a de la valeur a leurs yeux. Il est très clair que l'entreprise a beaucoup de potentiel et apporte des changements vraiment importants dans le monde. Je suis heureuse d'en faire partie. »

La technologie exclusive de reconnaissance audio de Yousician et ses techniques d'apprentissage interactives ont permis à la plateforme de devenir rapidement la première plateforme d'apprentissage musical. Plus tôt l'an dernier, Yousician a levé 28,5 millions de dollars dans le cadre d'une série B de financement qui a attiré d'importants investisseurs, notamment Alexa Fund d'Amazon, le fondateur de Zynga, Mark Pincus, le cofondateur de Trivago, Rolf Schromgens, et MPL Ventures.

Yousician est la première plateforme mondiale pour apprendre et jouer de la musique, animée par la conviction que plus les gens jouent de la musique, meilleur sera ce monde. Avec un total de 20 millions d'utilisateurs mensuels, les produits révolutionnaires de la plateforme, Yousician et GuitarTuna , sont les leaders dans leur domaine.

Yousician a révolutionné la façon dont les gens apprennent et jouent de la musique grâce à une technologie innovante qui donne aux joueurs un retour en temps réel. Elle propose un apprentissage interactif pour la guitare, la basse, le ukulélé, le piano et la voix avec des leçons, des exercices et des chansons.

GuitarTuna est le premier accordeur d'instruments au monde, offrant l'accordage le plus rapide, le plus facile et le plus précis à tout moment et en tout lieu. Les utilisateurs peuvent découvrir plus de 100 accords sur 15 instruments, dont des options chromatiques et personnalisées. De plus, la nouvelle fonction Play de GuitarTuna intègre la technologie d'intelligence artificielle « Smart Scroll » qui en fait l'application d'accordage de prédilection des guitaristes du monde entier.

Yousician et GuitarTuna sont disponibles en téléchargement sur l'App Store et le Google Play Store. La plateforme Yousician peut être utilisée sur tout téléphone, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau. GuitarTuna est disponible sur tout appareil mobile ou tablette.

