BSV ainsi que des experts sensibilisent et mettent en garde contre l'utilisation imprudente des antibiotiques

L'introduction des antibiotiques en 1910 a été signalée par ScienceDirect comme l'une des plus grandes avancées de la médecine au 20e siècle, ayant fait augmenter l'espérance de vie de 23 années supplémentaires aux États-Unis. Le traitement approprié des maladies infectieuses dépend toutefois de l'utilisation des antibiotiques appropriés prescrits aux doses nécessaires pour la bonne durée. Malheureusement, de nombreux antibiotiques sont désormais disponibles en vente libre, ce qui rend les abus inévitables. On ne soulignera jamais assez l'impact de cette situation sur l'efficacité future des antibiotiques existants, car l'exposition continue des micro-organismes à des doses sous-thérapeutiques de médicaments pourrait, à terme, entraîner une résistance aux antibiotiques.

Pendant de nombreuses années, l'introduction de nouveaux antibiotiques a dépassé le développement de la résistance aux antibiotiques. Ces dernières années, cependant, le rythme de la résistance aux médicaments a contribué à un nombre croissant de problèmes de santé, se traduisant par un choix réduit d'antibiotiques disponibles, des maladies plus graves, des périodes de rétablissement plus longues et une augmentation conséquente des coûts.

Il convient également de souligner que les antibiotiques traitent les infections bactériennes, mais pas les infections virales. Prendre un antibiotique pour une infection virale ne guérira pas l'infection et peut causer des effets secondaires inutiles et nocifs. Il favorise également la résistance aux antibiotiques.

En outre, il est tentant d'arrêter de prendre un antibiotique dès que le patient se sent mieux. Selon le Dr Gbolagade, cette pratique est mauvaise, car chaque antibiotique prescrit dans le cadre d'un traitement particulier doit être pris pendant la durée indiquée afin de guérir la maladie.

Le patient peut aider à réduire le développement de la résistance aux antibiotiques s'il évite d'exercer des pressions sur son médecin pour qu'il lui prescrive des antibiotiques en l'absence d'une indication convaincante. Ils doivent demander conseil aux médecins sur la façon de traiter les symptômes et de pratiquer une bonne hygiène. Cette mesure de précaution les aidera à éviter de contracter des infections bactériennes qui nécessitent un traitement antibiotique. Ils devraient s'assurer de recevoir les vaccins recommandés, dont certains protègent contre les infections bactériennes. Les patients devraient utiliser des antibiotiques à la dose et la durée prescrite par un médecin. Ils ne devraient jamais prendre les restes d'antibiotiques pour une maladie ultérieure car la maladie pourrait différer. Certaines maladies présentent souvent des symptômes semblables qui peuvent être trompeurs. De même, il est imprudent de prendre des antibiotiques prescrits à un autre individu simplement parce qu'on imagine que les deux scénarios sont similaires.

