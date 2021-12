BSV et un groupe d'experts sensibilisent aux superbactéries après la semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens

Selon la Dre Awopeju AT de l'Hôpital universitaire de Port Harcourt, « Les superbactéries sont des micro-organismes résistants à de nombreux antibiotiques. Ces superbactéries peuvent être des bactéries, des virus ou des champignons résistants aux médicaments qui sont difficiles à traiter et qui constituent une menace. Elles peuvent infecter n'importe qui, peu importe l'âge, le sexe, l'origine ethnique ou le statut social. Cependant, certaines personnes peuvent présenter un risque d'infection plus élevé en raison d'une exposition aux antibiotiques, de dosages inadéquats, d'une utilisation d'antibiotiques inappropriée ou d'un système immunitaire affaibli. »