BTC Studios PLC annonce un cycle d'investissement stratégique mené par le leader mondial des connaissances du marché des jeux interactifs qui agit à titre de conseiller principal

VARSOVIE, Pologne, 27 mai 2020 /PRNewswire/ -- BTC Studios PLC, un développeur et éditeur européen de jeux interactifs a signé une alliance stratégique avec IDG Consulting afin de renforcer et d'accélérer sa croissance dans le segment des jeux pour les enfants et pour la famille.

BTC Studios est dirigé par un entrepreneur bouillonnant qui a largement fait ses preuves dans les secteurs de la technologie et des jeux interactifs. Par ailleurs, l'entreprise a accès à un grand vivier de talents situé en Europe de l'Est. C'est d'Europe de l'Est que viennent des jeux vidéo ayant remporté un succès planétaire tels que « The Witcher 3 », « Dying Light », « This War of Mine », « Frostpunk » et le récemment annoncé « CyberPunk ».

Le partenariat avec IDG Consulting va nourrir l'initiative stratégique de BTC Studios visant à acquérir des droits de licence de jeux pour la propriété intellectuelle de jeux destinés aux enfants et aux familles, avec une sensibilisation mondiale à la télévision, à la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et/ou à la vidéo à la demande (AVOD). Le premier accord de licence, signé en 2019 avec le producteur et distributeur international de télévision Cyber Group Studios, portait sur la propriété intellectuelle de séries d'animation telles que Taffy, coproduite avec Turner et particulièrement diffusée sur Turner's Boomerang, et Sadie Sparks, coproduite avec Brown Bag Films et particulièrement diffusée sur Disney Channel. Un deuxième accord portant sur la propriété intellectuelle mondiale devrait être annoncé prochainement.

Depuis plus de 30 ans, IDG Consulting fournit des études de marché, analyses de données, conseils stratégiques et services liés aux fusions-acquisitions du plus haut niveau dans le secteur des jeux (plateformes mobiles, PC, consoles). Sa clientèle se compose des plus grandes entreprises de jeux, sports électroniques, technologie, médias, vente au détail et investissement du monde entier.

IDG Consulting est à la tête d'un consortium d'investisseurs attirés par la stratégie de BTC Studios et par le fait que l'entreprise a multiplié sa croissance par dix au cours des douze derniers mois.

Après le premier financement de 5 millions €, IDG Consulting jouera également un rôle déterminant en aidant BTC Studios à mettre en œuvre sa stratégie et à bénéficier de la forte croissance des marchés de la SVOD / AVOD et des jeux à l'échelle mondiale (37 % de taux de croissance annuel composé).

BTC Studios PLC est un développeur et un éditeur européen de jeux interactifs qui est axé sur les jeux pour mobiles et consoles destinés aux enfants et aux familles.

IDG Consulting offre des services d'études de marché, de conseil stratégique et d'analyse de données de la plus grande qualité et s'est spécialisé dans les jeux et les sports électroniques (plateformes mobiles, PC, consoles). Depuis plus de 30 ans, IDG apporte des résultats exploitables et un avantage concurrentiel à des clients situés dans 40 pays.

