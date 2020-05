- BTC Studios PLC anuncia una ronda de inversión estratégica dirigida por el líder en inteligencia de mercado de juego interactivo como asesor principal

VARSOVIA, Polonia, 27 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- BTC Studios PLC, un desarrollador y editor de juegos interactivos europeo ha firmado una alianza estratégica con IDG Consulting para reforzar y acelerar su crecimiento en el segmento de juegos para niños y familias.

BTC Studios está dirigida por un emprendedor en serie con un historial de éxitos en los sectores de la tecnología y los juegos interactivos. Además, la compañía tiene acceso a un , fuerte fondo de talento localizado en Europa del Este. Desde Europa del Este han surgido éxitos mundiales en videojuegos como "The Witcher 3", "Dying Light", "This War of Mine", "Frostpunk", y el recientemente anunciado "CyberPunk".

La asociación con IDG Consulting impulsará la iniciativa estratégica de BTC Studios para adquirir derechos de licencia de juegos de IP de niños/familia con concienciación global para TV, SVOD o AVOD. El primer contrato de licencia, firmado en 2019, con el productor y distribuidor de televisión internacional Cyber Group Studios, implicó IP de series animadas como Taffy coproducidas con Turner y emitidas principalmente en Turner's Boomerang y Sadie Sparks coproducida con Brown Bag Films y emitida principalmente en Disney Channel. Un segundo contrato con una IP global debería anunciarse próximamente.

Durante más de 30 años, IDG Consulting ha ofrecido investigación de mercado de la mejor clase, análisis de datos, consultoría estratégica y servicios de fusión y adquisición en la industria del juego (plataformas móviles, PC y consola). Sus clientes incluyen las principales compañías de juego, e-sports, tecnología, redes, comercio minorista e inversión de todo el mundo.

IDG Consulting es un consorcio de inversores líder atraído por la estrategia de BTC Studios y el crecimiento multiplicado por 10 ofrecido por la compañía en los 12 últimos meses.

Más allá de la primera financiación de 5 millones de euros, IDG Consulting también desempeñará un papel clave en ayudar a BTC Studios a aplicar su estrategia y beneficiarse del fuerte crecimiento de los mercados de SVOD/AVOD y del juego en todo el mundo (37% CAGR).

BTC Studios PLC es un desarrollador y editor de juegos interactivos europeo centrado en juegos móviles y de consola para niños y familias.

https://btc-studios.com

IDG Consulting ofrece investigación, consultoría estratégica y análisis de datos de vanguardia con una especialización en juego y e-sports (móvil, PC, consola). IDG ofrece resultados factibles y una ventaja competitiva durante más de 30 años, con trabajo que abarca 40 países.

https://www.idgconsulting.com

