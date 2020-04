BTI Partners Anuncia Programa De Financiamento De Apartamentos Para Investimento Em Orlando

ORLANDO, Florida, 16 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Em resposta à crise do coronavírus, o The Grove Resort & Water Park criou um mecanismo de financiamento que permite a compradores estrangeiros e dos Estados Unidos obterem financiamentos com taxas competitivas para comprar um imóvel em Orlando, de acordo com a BTI Partners.

O The Grove, que conta com 878 apartamentos de luxo a dez minutos da Walt Disney World®, implementou, por tempo limitado, um programa que financia até 55% do valor da compra do imóvel. O programa facilita todo o processo para os compradores, que farão o negócio por meio de videoconferência e tours virtuais até o fechamento da compra.

Os preços dos apartamentos de dois e três quartos mobiliados variam entre US$ 300 mil a US$ 500 mil.

"O The Grove se adaptou rapidamente à essa nova realidade devido à força que a construtora BTI Partner tem no mercado", disse Dominic Pickering, diretor de vendas do The Grove. "Daremos a oportunidade de o comprador fechar o negócio sem sair de casa".

O The Grove, resort premiado que oferece apartamentos de férias, ganhou popularidade tanto nos Estados Unidos quanto em outros países entre compradores, que contam com toda a estrutura do resort a poucos minutos dos parques temáticos. Os proprietários de imóveis no The Grove têm a opção de locar seu imóvel como quarto de hotel, que é administrado por uma empresa especializada em hospitalidade. Os donos não precisam se preocupar com nada e ainda têm uma renda extra.

Por tempo limitado, os compradores que utilizarem o programa de aluguel de apartamentos do The Grove terão 10% de retorno anual do investimento garantido, independentemente da taxa de ocupação do The Grove.

"Nosso compradores são tudo para nós", afirma o CEO da BTI Partners, Noah Breakstone, construtora do The Grove, "Diante dessa crise econômica provocada pelo coronavírus, nossa resposta é trazer soluções criativas para ajudar os investidores a obter empréstimos e fechar toda a transação remotamente. A tecnologia e nosso programa de financiamento estão facilitando a vida dos investidores no The Grove."

O The Grove oferece, além de apartamentos mobiliados com o que há de mais moderno, um parque aquático com toboáguas, piscinas, simulador de surfe e rio de correnteza. O resort conta com uma sala de jogos com várias opções para as crianças, três piscinas, spa, academia, restaurantes, mercado, lago para esportes aquáticos, bares e lounges.

Para mais informações, ligue +1 888-434-7683 ou mande um email para: [email protected]

