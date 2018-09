BTIG Limited benoemt Christopher Rollins tot algemeen directeur in Londen

LONDEN, 4 september 2018 /PRNewswire/ -- BTIG Limited, het Europese filiaal van BTIG, LLC, heeft vandaag aangekondigd dat Christopher Rollins is benoemd tot algemeen directeur (CEO, Chief Executive Officer) en dat hij deze functie onmiddellijk zal opnemen. Meneer Rollins zal de in Londen gevestigde broker-dealer activiteiten aanvoeren, na een succesvolle functie als uitvoerend directeur, International Equities, en hoofd van de U.S. Execution Services bij BTIG, LLC in New York.

Zijn taak is het uitbreiden van de bestaande reeks producten met meerdere activaklassen van BTIG en het zorgen voor een snellere groei van zijn geografische voetafdruk in heel Europa. Vóór BTIG werkte meneer Rollins meer dan 15 jaar in Goldman Sachs waar hij verschillende leiderschapsfuncties bekleedde, met inbegrip van uitvoerend directeur en mededirecteur van European Execution Services in Londen. Daarvoor werkte hij meer dan 10 jaar lang in het kantoor van de firma in New York, als uitvoerend directeur in Institutional Equities, met een focus op de uitvoering van aandelen en derivaten. Meneer Rollins studeerde af aan de Universiteit van Harvard.

"Sinds Chris bij het bedrijf is komen werken, heeft hij getoond dat hij een heel sterke leider is. Hij begrijpt hoe wij impact kunnen hebben en hij vertaalt een visie in tastbare resultaten voor de klant," zei Scott Kovalik, mededoprichter en algemeen directeur van BTIG. "Zijn diepe banden in heel Europa en de VS zullen ons helpen onze positie als een belangrijke partner voor instellingen die een superieure dienstverlening wensen, verder te verstevigen."

BTIG identificeert liquiditeitsoplossingen en voert handelsactiviteiten en transacties uit voor institutionele en zakelijke klanten in de hele wereld. Met zijn toegang tot meer dan 50 mondiale marktcentra voeren de in Europa gevestigde professionals van BTIG op het gebied van aandelenverkoop en trading, en zijn partners in de VS, Azië en Australië, transacties uit namens klanten in ontwikkelde, opkomende en frontier markten. Via zijn Europees hoofdkantoor in Londen en zijn kantoren in Edinburgh en Stockholm richt het niet-controversiële bedrijfsmodel van BTIG zich op het helpen van de klanten om de beste uitvoering te behalen, een steeds belangrijker wordende richtlijn onder MiFID II (richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten). In de post--MiFID II omgeving blijft BTIG zich onderscheiden door voorrang te geven aan de behoeften van de klant en door de evoluerende marktstructuur in de wereld te bevaren.

"Wij zijn ervan overtuigd dat Chris ons met succes zal helpen om de firma aan te sturen in zijn volgende groeifase," zei Steven Starker, medeoprichter van BTIG. "Hij heeft een scherp inzicht in de gebieden waar wij kansen zien om onze band met onze klanten te versterken. Chris is de ideale persoon om onze zakelijke groei en de positie van de firma in de toekomst aan te drijven."

BTIG is een mondiale financiële dienstverlener gespecialiseerd in institutionele trading, investeringsbankieren, onderzoek en verwante brokerage diensten. Met een grote wereldwijde voetafdruk en meer dan 560 werknemers, werken BTIG, LLC en zijn filialen vanuit 18 steden in de VS, en in Europa, Azië en Australië. BTIG biedt uitvoering, expertise en inzichten op het gebied van aandelen, aandelenderivaten, ETF's en vast inkomen, valuta en grondstoffen (futures, grondstoffen, deviezen, rentevoeten, krediet en converteerbare en preferente effecten). De firma is vooral gespecialiseerd in mondiale uitvoering, portefeuille, elektronische en uitbesteedde trading, transitiebeheer, investeringsbankieren, prime brokerage, de inbreng van kapitaal, zakelijke toegang, onderzoek en strategie, commissiebeheer, enzovoort.

