BTIG Limited kondigt pensionering van Matt Cyzer in Londen aan

LONDEN, 13 september 2018 /PRNewswire/ -- BTIG Limited, het Europees filiaal van BTIG, LLC, kondigde vandaag aan dat Matt Cyzer zal aftreden als voorzitter. De heer Cyzer werd in april 2012 aangesteld in de leidende rol bij de makelaar-handelaarsbedrijf in London. Voorafgaand aan zijn huidige rol, diende hij als president van het Pan-Europese bedrijf, en was hij een belangrijk lid van het operationele comité van de onderneming.

"We willen Matt bedanken voor zijn jarenlange leiding in Londen, waar hij ons begeleidt heeft tijdens de groei van onze Europese activiteiten en met het versterken van ons team en onze capaciteiten in de regio," aldus Scott Kovalik, medeoprichter en Chief Executive Officer van BTIG. "We blijven dankbaar voor zijn toewijding aan ons succes en groei in Londen. Matts expertise en sterke relaties binnen de industrie zijn een enorme aanwinst geweest voor zowel onze klanten als het bedrijf."

Toen de heer Cyzer bij BTIG in dienst trad, kreeg hij de taak om het aandelenaanbod van het bedrijf uit te breiden zodat producten en diensten met meerdere activaklassen erin werden opgenomen. Vandaag strekken de capaciteiten van het Europese team uit over aandelen, aandelenderivaten, door gebeurtenissen aangestuurde handel, buitenlandse valuta, futures en grondstoffen, een wereldwijde portfolio en ETF-handel, uitbestedingshandel, commissiebeheer en afwikkelingsdiensten met meerdere valuta's. Tijdens het leiderschap van de heer Cyzer heeft BTIG zijn institutionele handelsvolumes verdrievoudigd. "Matt heeft het bedrijf door een periode van opmerkelijke transformatie en uitbreiding genavigeerd," merkte Steven Starker, medeoprichter van BTIG op. "Zijn toewijding aan ons bedrijf was een belangrijke motor voor ons succes in het bieden van diensten buiten de V.S. We danken hem voor zijn inzet, en kijk ernaar uit om in de toekomst met hem samen te werken als Senior Advisor."

Reagerend op de aankondiging, zei de heer Cyzer, "Ik wil mijn diepste waardering uiten voor de kans die mij geboden werd om leiding te geven aan dit bedrijf. Ik ben trots op onze collectieve prestaties en optimistisch over onze toekomst. Ik heb vertrouwen in ons leiderschapsteam en hun vermogen om het merk verder te ontwikkelen, en ik zal BTIG's prestaties blijven toejuichen."

Over BTIG



BTIG is een wereldwijde financiële dienstverlener die zich specialiseert in institutionele handel, investeringsbankieren, onderzoek en aanverwante makelaarsdiensten. Met een uitgebreide wereldwijde aanwezigheid en meer dan 560 werknemers, zijn BTIG, LLC en zijn filialen actief vanuit 18 steden in de V.S., alsmede vanuit Europa, Azië en Australië. BTIG biedt uitvoering, expertise en inzichten op het gebied van aandelen, aandelenderivaten, ETF's en vast inkomen, valuta en grondstoffen (futures, grondstoffen, buitenlandse valuta, rentetarieven, krediet, en converteerbare en preferente effecten). De kerncapaciteiten van het bedrijf bestaan uit wereldwijde uitvoering, portfolio, elektronisch en uitbestedingshandel, transitiebeheer, investeringsbankieren, prime brokerage, kapitaalinbreng, zakelijke toegang, onderzoek en strategie, commissiebeheer en meer.

Afstandsverklaring: https://www.btig.com/disclaimer.

Ga voor meer informatie over BTIG naar www.btig.com.

Contactpersonen media: Adel Raslan



+44.20.3878.8574



araslan@prosek.com

Amanda Gold



212.738.6134



agold@btig.com

