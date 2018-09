BTIG Limited nomme Christopher Rollins au poste de président-directeur général à Londres

LONDRES, 4 septembre 2018 /PRNewswire/ -- BTIG Limited, la filiale européenne de BTIG, LLC, a annoncé aujourd'hui la nomination à effet immédiat de Christopher Rollins au poste de président-directeur général. M. Rollins prend la direction du courtier basé à Londres après une expérience très réussie en tant que directeur général chargé des actions internationales et responsable des services d'exécution américains de BTIG, LLC à New York.

Il sera chargé d'élargir la série existante de produits multi-actifs de BTIG et d'accélérer la croissance de son implantation géographique en Europe. Avant de rejoindre BTIG, M. Rollins a travaillé pendant plus de 15 ans chez Goldman Sachs, où il a occupé plusieurs postes de direction de premier rang, notamment celui de directeur général et coresponsable des services d'exécution européens à Londres. Auparavant, il avait passé plus de dix ans au bureau de New York, où il fut directeur général des actions institutionnelles chargé de l'exécution d'actions au comptant et de produits dérivés. M. Rollins a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Harvard.

« Depuis qu'il a rejoint le groupe, Chris a démontré qu'il était un leader très compétent. Il sait comment nous pouvons faire la différence, et il est capable de transformer une vision en résultats tangibles pour les clients », a déclaré le cofondateur et PDG de BTIG, Scott Kovalik. « Ses relations étroites en Europe et aux États-Unis nous aideront à consolider notre position en tant que partenaire essentiel pour les institutions qui recherchent un service humain et de proximité. »

BTIG identifie des solutions de liquidité et exécute des transactions et des opérations pour des clients institutionnels et des entreprises du monde entier. Avec un accès à plus de 50 marchés mondiaux, les professionnels de la vente et du commerce d'actions de BTIG en Europe et leurs homologues américains, asiatiques et australiens effectuent des transactions pour le compte de clients des marchés développés, émergents et frontière. Depuis leur siège européen situé à Londres et leurs bureaux à Édimbourg et à Stockholm, le modèle économique indéfectible de BTIG a pour objectif d'aider les clients à réaliser la meilleure exécution, une directive de plus en plus importante sous MiFID II. Dans l'environnement post-MiFID II, BTIG continue de se distinguer en priorisant les besoins des clients et en parcourant la structure du marché en constante évolution à travers le monde.

« Nous sommes convaincus que Chris nous aidera à orienter la direction de l'entreprise dans sa prochaine étape de croissance », a déclaré le cofondateur de BTIG, Steven Starker. « Il a fait preuve d'une compréhension approfondie des opportunités de renforcement de nos relations avec les clients. Chris est la personne idéale pour stimuler la croissance de notre activité et préparer l'entreprise pour l'avenir. »

À propos de BTIG



BTIG est une société mondiale de services financiers spécialisée dans le commerce institutionnel, les services bancaires d'investissement, la recherche et les services de courtage correspondants. Avec une présence mondiale étendue et plus de 560 employés, BTIG, LLC et ses filiales opèrent dans 18 villes à travers les États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. BTIG propose des services d'exécution, d'expertise et de conseils en matière d'actions, de dérivés d'actions, de produits indiciels côtés et titres à revenu fixe, de devises et de produits financiers (contrats à terme, produits de base, opérations de change, taux d'intérêts, crédits et titres convertibles et privilégiés). Les principales compétences de la société incluent l'exécution, la gestion de portefeuille, le commerce électronique et la sous-traitance à l'échelle mondiale, la gestion des transitions, les services bancaires d'investissement, le courtage principal, la recherche de capital, l'accès d'entreprises, la recherche et la stratégie, la gestion des commissions, et bien plus encore.

Avis de non-responsabilité : https://www.btig.com/disclaimer.

Pour en savoir plus sur BTIG, rendez-vous sur le site www.btig.com.

Contacts média : Adel Raslan



+44.20.3878.8574



araslan@prosek.com

Amanda Gold



+1.212.738.6134



agold@btig.com

Related Links

https://www.btig.com