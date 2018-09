BTIG zet wereldwijde expansie verder met nieuw kantoor in Stockholm, Zweden

LONDEN, 6 september 2018 /PRNewswire/ -- BTIG Limited heeft vandaag aangekondigd dat het een vestiging heeft geopend in Stockholm, Zweden. Het kantoor in Stockholm is het derde kantoor van het bedrijf in Europa en zijn 18de kantoor wereldwijd. BTIG Limited opende zijn deuren in Londen in 2008. Vandaag de dag verleent BTIG diensten aan institutionele en zakelijke klanten vanuit zijn kantoren in de grootste financiële centra in de VS, en in Europa, Azië en Australië.

Stockholm is een nieuw belangrijk steunpunt in Europa, waar het bedrijf voordien al een kantoor opende in Edinburgh in juli 2015. Het nieuwe kantoor zal worden beheerd door Tony Nilsson, uitvoerend directeur en hoofd van Scandinavian Sales Trading. Meneer Nilsson heeft meer dan 20 jaar relevante ervaring in de sector in heel Europa. Vóór hij in Stockholm ging werken, was hij een senior lid van het Institutional Equity Sales Trading team van BTIG in Londen. Eerder in zijn carrière bekleedde meneer Nilsson verschillende gelijkaardige functies in Londen en Stockholm bij Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston, Danske Bank, Barclays en HSBC. In zijn nieuwe functie zal hij verslag uitbrengen aan Christopher Rollins, algemeen directeur van BTIG Limited.

"Stockholm is de ideale locatie voor ons om ons in Scandinavië te positioneren," merkte meneer Rollins op. "Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Tony als de leider van onze inspanning onze superieure capaciteit om klanten te bereiken en onze voetafdruk in de regio verder kunnen uitbreiden."

Al meer dan 10 jaar lang zorgt BTIG voor gedifferentieerde marktkleur en toegang tot waardevolle natuurlijke liquiditeit. Gebruikmakend van zijn team van op resultaten gerichte verkoop- en tradingprofessionals is BTIG dramatisch gegroeid in het hele continent en in de rest van de wereld. "Wij blijven onze multinationale merknaam bevorderen door middel van een strategische expansie in belangrijke markten," zei Scott Kovalik, medeoprichter en algemeen directeur van BTIG. "Door een kantoor te openen in Stockholm, zijn wij in een betere positie om diensten te verlenen en te antwoorden op kansen en de behoeften van onze klanten in Scandinavië."

Over BTIG



BTIG is een mondiale financiële dienstverlener gespecialiseerd in institutionele trading, investeringsbankieren, onderzoek en verwante brokerage diensten. Met een grote wereldwijde voetafdruk en meer dan 560 werknemers, werken BTIG, LLC en zijn filialen vanuit 18 steden in de VS, en in Europa, Azië en Australië. BTIG biedt uitvoering, expertise en inzichten op het gebied van aandelen, aandelenderivaten, ETF's en vast inkomen, valuta en grondstoffen (futures, grondstoffen, deviezen, rentevoeten, krediet en converteerbare en preferente effecten). De firma is vooral gespecialiseerd in mondiale uitvoering, portefeuille, elektronische en uitbesteedde trading, transitiebeheer, investeringsbankieren, prime brokerage, de inbreng van kapitaal, zakelijke toegang, onderzoek en strategie, commissiebeheer, enzovoort.

Vrijwaring: https://www.btig.com/disclaimer. Meer informatie over BTIG is te vinden op www.btig.com.

Contacten met de Media: Adel Raslan



+44.20.3878.8574



araslan@prosek.com

Amanda Gold



212.738.6134



agold@btig.com

