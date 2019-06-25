BTS WORLD Доступна По Всему Миру На iOS И Android Устройствах Уже Сегодня

News provided by

Netmarble Corp.

Jun 25, 2019, 22:00 ET

«Станьте менеджером BTS в игре BTS WORLD!»

- Долгожданная мобильная игра BTS WORLD доступна для устройств iOS и Android начиная с вечера 26 июня (KST) в 176 странах мира.

- Игроки выступают в качестве менеджера BTS и виртуально взаимодействуют с группой через интерактивный контент.

- Совершенно новая заглавная песня «Heartbeat (BTS WORLD OST)» будет впервые показана исключительно в игре

СЕУЛ, Корея, 26 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- компания Netmarble объявила, что долгожданная мобильная игра BTS WORLD, предоставляющая возможность стать менеджером BTS, доступна для загрузки в Apple App Store и Google Play вечером 26 июня 18:00 (KST) в 176 странах мира.

BTS WORLD — мобильная игра, которая предоставляет игрокам возможность почувствовать себя в роли менеджера BTS, но ещё до дебюта группы, на самом её старте. Конечная цель — помочь BTS стать суперзвездами.

BTS WORLD Is Available Worldwide On iOS And Android Devices Starting Today (PRNewsfoto/Netmarble Corp.)
BTS WORLD Is Available Worldwide On iOS And Android Devices Starting Today (PRNewsfoto/Netmarble Corp.)

Игроков ожидает множество увлекательных миссий, где им предстоит выбрать определенные карты членов BTS среди множества чтобы успешно завершать миссии и прогрессировать в игре. Коллекционирование и улучшение этих карт откроет еще больше историй на этом пути.

BTS WORLD включает в себя 10000 новых фотографий и 100 видеоклипов, предназначенных исключительно для игры, а игроки смогут виртуально взаимодействовать с BTS в качестве менеджеров в игре с помощью различного интерактивного контента 1:1.

Наряду с запуском игры, в Netmarble объявили, что новая эксклюзивная песня с оригинального альбома к BTS WORLD (OST) «Heartbeat (BTS WORLD OST)» будет впервые эксклюзивно представлена в игре. Эта песня будет доступна исключительно во вступлении и главном лобби в игре в течение первых 48 часов, вплоть до выхода полного альбома BTS WORLD OST.

Альбом BTS WORLD OST будет выпущен во всем мире 28 июня. В дополнение к заглавной песне «Heartbeat», альбом будет включать в себя тематические песни каждого участника в игре и три песни группы BTS WORLD OST - «Dream Glow (BTS WORLD OST Part.1)», «A Brand New Day (BTS WORLD OST Part.2)» и «All Night (BTS WORLD OST Part.3)», которые были ранее раскрыты 7, 14, 21 и 21 июня соответственно.

Игра будет выпущена по всему миру (за исключением некоторых стран) для устройств под управлением iOS и Android. Более подробная информация о BTS WORLD на сайте [https://btsw.netmarble.com] или на официальных аккаунтах Twitter, YouTube и Instagram.

О Netmarble Corporation
Netmarble Corporation стремится развлечь аудиторию всех возрастов по всему миру, предоставляя выдающиеся мобильные игровые возможности. Будучи основанной в 2000 году в Корее, Netmarble является одной из самых быстрорастущих компаний, выпускающих мобильные игры. Она неизменно входит в число ведущих разработчиков и издателей мобильных приложений по всему миру. Более чем 6000 сотрудников Netmarble занимаются созданием и поддержкой одних из самых успешных мобильных игр, включая Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble и Seven Knights. Являясь материнской компанией Kabam, ведущего разработчика многопользовательских бесплатных мобильных игр, а также крупнейшим акционером Jam City, ведущего разработчика казуальных социальных игр, Netmarble находится в стратегическом партнерстве с CJ ENM Corporation, крупнейшей развлекательной компанией Азии Tencent Holdings, крупнейшей интернет-компанией в Азии, а также NCsoft, известной MMORPG-компанией. Более подробную информацию можно найти на сайте http://company.netmarble.com

О Big Hit Entertainment
Основанная в феврале 2005 генеральным директором и продюсером Bang Si-Hyuk, южнокорейская компания Big Hit Entertainment фокусируется на производстве музыки, работе с исполнителями и издательской деятельности. Объектом предпринимательской деятельности Big Hit является целый спектр контента, созданного на основе интеллектуальной собственности первоклассных артистов, таких как BTS и TOMORROW X TOGETHER. Следуя кредо «Музыка и исполнитель способны исцелять», Big Hit стремится оказывать положительное влияние через контент, обеспечивая комфорт и вдохновение поклонников музыки по всему миру.

О Takeone Company
Takeone Company является инновационной компанией-поставщиком контента, активно интегрирующей поп-культуру в игровую среду. Будучи основанной в 2016 году, Takeone Company — лидер в новом жанре мобильных игр под названием «Кинематографические игры». Эти игры включают в себя полнометражные видеоролики и прочий визуальный контент, который открывает новые горизонты для повествования следующего поколения. Многолетний опыт и знания в области написания сценариев и разработки игр привели к созданию таких кинематографических игр, как Take Urban, BTS WORLD. В настоящее время Takeone разрабатывает серию новых кинематографических игр. Более подробную информацию можно найти на сайте www.takeonecompany.com

Корея (Сеул)
HQ PR Team
Jinho Lee
globalpr-g@netmarble.com
82-2-2271-7444

Северная Америка
Netmarble US PR
Chastity Irizarry
chastity.irizarry@netmarble.com

Rogers & Cowan
Joe Schneider
jschneider@rogersandcowan.com

Big Hit Entertainment
Irene Choi
irenechoi@bighitcorp.com 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/927386/BTS_WORLD_Is_Available_Worldwide.jpg

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http://www.netmarble.com

SOURCE Netmarble Corp.

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BTS WORLD Доступна По Всему Миру На iOS И Android Устройствах Уже Сегодня

News provided by

Netmarble Corp.

Jun 25, 2019, 22:00 ET