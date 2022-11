布坎南苏格兰威士忌启动全国性运动，邀请粉丝在全球最大的足球活动期间庆祝其100%拉丁裔、100%美国人身份的二元性

通过新的动人电影和与总部位于洛杉矶的社区品牌Kids of Immigrants合作推出限量版商品系列,布坎南鼓励粉丝为他们的拉美裔双重身份感到自豪

纽约2022年11月8日 /美通社/ -- 布坎南(Buchanan)苏格兰威士忌继续致力于倡导拉美裔的骄傲,将体现双重身份精神的人们团结在一起,自豪地庆祝他们100%拉丁裔和100%美国人身份的二元性。去年秋天,该品牌发起了"What Glory We Are"的宣传活动,向一直欢迎布坎南加入其庆祝活动以及拥有双重文化经历和身份的人们举杯致敬,正是这些双重文化经历和身份让他们过上了更宏大、更丰富的生活。在全球最大的足球活动举办之前,该品牌启动了最新的全国性创意活动,进一步在球场内外增强这种双重拉美裔的自豪感。

为了启动比赛,布坎南推出了一部由Crispin Porter Bogusky(CPB)制作的在线电影,其中收录了来自墨西哥、厄瓜多尔、阿根廷和巴西的足球粉丝们用西班牙语和葡萄牙语唱出的歌曲,这首歌曲的灵感来自美国足球运动会上最受欢迎的歌曲。这部充满激情、时长60秒的电影已于11月4日在Fox Deportes上播出,展示了这些比赛中出现的独特传统、美食、笑脸和并肩战斗的情谊,将语言和文化融合在一起来庆祝这种双重身份精神。随附的15秒版本也将通过Telemundo、NBC Universo和Fox Deportes进行播出,包括比赛期间。

布坎南威士忌品牌总监Gustavo Salguero表示:"通过足球,拉丁裔美国人将其双重二元性带到了球场内外。就像我们热爱成为美国文化的一部分一样,我们的拉丁文化也永远不会消失。这一双重二元性庆祝是对我们身份的颂扬,作为100%拉丁裔和100%美国人的结合,我们过着更充实的双重二元性生活。"

除了数字内容外,布坎南还与目前的品牌合作伙伴和总部位于洛洛杉矶的社区品牌Kids of Immigrants携手推出今年的第二款商品,针对核心球迷和每四年一次的球迷们独家推出一款以足球为灵感的瓶封,以此在比赛日展示对双重二元性的自豪。这些设计师以支持100%拉丁裔移民和100%拉丁裔社区而闻名,创造了一系列色彩丰富、泽西岛风格的限量版足球长袜、足球短裤和围巾,共有4种颜色,以此代表阿根廷、墨西哥、厄瓜多尔和巴西。该系列商品将从11月15日起在www.kidsofimmigrants.us上出售,所有收入将捐给Make The Road,进一步支持该组织为纽约移民和工人阶层社区实现社会正义的工作。

Kids of Immigrants的Debbie Gonzales表示:"此时此刻,足球比赛将世界各地的人们聚集在一起,无论你来自哪里或者代表哪个球队,‘我们虽然来自不同的分体,但走在一起就成为一个整体'这一口号一直是我们与布坎南进行这一合作的动力。" Kids of Immigrants联合创始人Daniel Buezo表示:"对于Kids of Immigrants来说,我们最大的灵感始终是我们的社区——从设计到我们选择的榜样,再到与我们的长期合作伙伴Make the Road NY进行合作的意图——我们希望利用这一时刻继续为人们提供激励、赋能和凝聚力。"

布坎南将继续邀请足球粉丝们通过www.buchananswhisky.com/futbol上提供的不同接触点和节目,跟随赛场上的活动一起自豪地庆祝他们的二元性,具体包括:

一个在Instagram Reels歌曲库内托管的西班牙语和葡萄牙语版本的足球音乐音频,让二元性用户在社交媒体上发布他们因足球而启发出的内容。

一个10000美元的现金抽奖,以及为球迷们准备的足球装备,粉丝可以提交一张照片来说明他们今年支持的对象。**

一款独家布坎南贴纸,让二元性用户通过WhatsApp等消息应用程序与国内外朋友发送消息时能够自豪地展示他们的二元性。

让粉丝们在家可以使用的标志性鸡尾酒食谱,灵感来自参与激烈比赛的拉丁美洲国家

**无需购买。美国,21岁以上。抽奖将于美国东部时间2022年12月18日晚上11:59:59结束 。请访问futbol.buchananswhisky.com。获奖者将通过随机抽选确定。如需了解官方规则,包括完整的奖项描述/限制和中奖率,请访问网站。

