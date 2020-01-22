布伦特伍德中学很高兴举办"It's Our Turn: Young Women's Conference at Brentwood School"

洛杉矶2020年1月23日 /美通社/ -- 2020年1月25日（星期六），"It's Our Turn: Young Women's Conference at Brentwood School"（ 轮到我们了：在布伦特伍德中学举行的青年妇女会议）将包括一系列令人印象深刻的女性领导人的发言和小组讨论，她们将在定义自己和找到自己声音的过程中探讨青年女性相关话题。荣誉主席玛丽亚-施赖弗(Maria Shriver)和特别嘉宾邀请7至12年级的女学生参加这项独一无二的活动。该活动的主题是"向内看：一个人的力量"(Looking Inward: The Power of One)和"前进：许多人的力量"(Moving Forward: The Strength of Many)。布伦特伍德中学(Brentwood School)是加州洛杉矶的一所独立学校，招收幼儿园至12年级的学生，学校一群雄心勃勃的高中生构想了"It's Our Turn"会议，并于2012年首次举行。2014年会议的嘉宾包括瑞茜-威瑟斯彭(Reese Witherspoon)、Mindy Kaling和Geena Davis，2016年会议同样举办得非常成功，演讲嘉宾包括Diane von Fürstenberg、Nicole Richie和Allyson Felix等。2018年，参议员芭芭拉-博克瑟(Barbara Boxer)、凯蒂-图尔(Katy Tur)、克莱奥-韦德(Cleo Wade)和黛比-艾伦(Debbie Allen)面向1000多名与会者发表了鼓舞人心的演讲。今年，新的青年女性团队继续履行赋权年轻女性以积极的方式面向未来的使命，影响和激励其他人。如欲购买门票或了解详情，请访问：www.bwscampus.com。

正如策划会议的年轻女性在使命宣言中所描述的，"我们的目标是寻求他人的智慧和指导，赋权自己，并激励我们周围的人。"这项会议通过激动人心的主题演讲和双轨式互动分组讨论会议赋权并激励出席会议的年轻女性。

校长迈克-里拉(Mike Riera)博士补充道："在布伦特伍德中学，学生体验的定义是学术卓越、情商和性格发展的完美融合。我们希望我们的学生能有所作为，我经常听说我们的毕业生以各种方式让自己有所作为。例如，特别来宾Tanika Ray、Gloria Rico Hann和Tara Schuster以及最近的毕业生活动家Eve Levenson和社会企业家Georgia Messinger等几位布伦特伍德校友都会在今年的会议上分享他们的专长和生活经验。我保证所有与会者都会从一天的活动中获益匪浅，获得优秀的见解。我也向大家保证，组委会学生所取得的成就一定会令人惊讶，给人留下深刻印象，而且确实会有所作为。"

布伦特伍德中学积极寻求通过独特机会与更大的社会建立联系的方法。"It's Our Turn: Young Women's Conference at Brentwood School"是布伦特伍德中学面向公众提供的最激动人心的计划之一。2018年会议吸引了洛杉矶各地110所学校近1000名学生的参加；营销努力拓展至包括东洛杉矶、帕萨迪纳、山谷区和南湾。

荣誉主席：

玛丽亚-施赖弗

会议合作伙伴：Belldegrun Center for Innovative Leadership

赞助商：Visionary Women

演讲嘉宾：

Thandiwe Abdullah，Black Lives Matter Young Vanguard联合创始人

Amani al-Khatahtbeh，MuslimGirl.com创始人兼总编辑

Berna Anat，金融影响力人士

Manju Bangalore，2019加州世界小姐、洛杉矶"为我们的生命游行"(March For Our Lives)联合负责人

Meredith Brower博士，妇产科以及生殖内分泌学与不孕症

Jennifer Cassetta，健康与赋权教练

La Shonda Coleman，持有执照的临床社会工作者和获得认证的创伤复原训练员

Cydnei Drake，社会工作硕士，IGNITE国家项目成长经理

Susan Feniger，厨师、作家和企业家

Val Fleury，DJ和制作人

Deja Foxx，活动家

Gabi Fresh，爱身体长自信的时尚影响力人士和设计师

Dana Gonzalez，Brentwood Upper School助理主任

Kristin Hayden，IGNITE首席合作关系官

Greisy Hernandez，活动家、心理健康导师

Sarah Huss，坎贝尔霍尔学校(Campbell Hall)人类发展和父母教育主任

Iskra，Aerie角色扮演、EveryBODY with Iskra创作者

Angela Lang，Black Leaders Organizing for Communities (BLOC)创始执行总监

Eve Levenson，布伦特伍德校友、"为我们的生命游行"联邦事务经理

Monique Lhuillier，创始人兼创意总监

Lisa Ling，记者、制作人、作家

Yasmine Mabene，"为我们的生命游行"国家主任

Yamilet Medina Lopez，南加利福尼亚大学(USC)招生办副主任

Georgia Messinger，布伦特伍德校友，Trill Project联合创始人兼首席运营官

Ibtihaj Muhammad，美国奥运奖牌得主、活动家、企业家和《纽约时报》畅销作者

Sonali Perera Bridges，Bridges Educational Consulting创始人兼总裁

Tanika Ray，布伦特伍德校友，电视主持人、制作人、导演

Gloria Rico Hann，布伦特伍德校友，索尼影视(Sony Pictures)国内宣传执行副总裁

Yetunde Daniels Rubinstein，布伦特伍德中学大学辅导助理主任

Tara Schuster，布伦特伍德校友，作家、Comedy Central人才与发展副总裁

Katie Soo，WarnerMedia高级副总裁兼增长营销负责人

Kiran Subramaniam，撰写人

Syncopated Ladies：Orialis Ashley、Anissa Lee和Assata Madison

Jess Wiener，首席执行官、文化专家

Shafia Zaloom，作家、健康教育家

垂询详情，请访问： www.bwscampus.com/itsourturn

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布伦特伍德中学鼓励每一位学生：

思维具有批判性和创造性。

行为合乎道德。

创造有意义的未来。

媒体垂询：Shirley Blake，电邮： sblake@bwscampus.com ，电话：310.889.2708

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SOURCE Brentwood School