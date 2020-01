布倫特伍德中學很高興舉辦「It's Our Turn: Young Women's Conference at Brentwood School」

洛杉磯2020年1月23日 /美通社/ -- 2020年1月25日(星期六),「It's Our Turn: Young Women's Conference at Brentwood School」( 輪到我們了:在布倫特伍德中學舉行的青年婦女會議)將包括一系列令人印象深刻的女性領導人的發言和小組討論,她們將在定義自己和找到自己聲音的過程中探討青年女性相關話題。榮譽主席Maria Shriver和特別嘉賓邀請7至12年級的女學生參加這項獨一無二的活動。該活動的主題是「向內看:一個人的力量」(Looking Inward: The Power of One)和「前進:許多人的力量」(Moving Forward: The Strength of Many)。布倫特伍德中學(Brentwood School)是加州洛杉磯的一所獨立學校,招收幼稚園至12年級的學生,學校一群雄心勃勃的高中生構想了「It's Our Turn」會議,並於2012年首次舉行。2014年會議的嘉賓包括Reese Witherspoon、Mindy Kaling和Geena Davis,2016年會議同樣舉辦得非常成功,演講嘉賓包括Diane von Fürstenberg、Nicole Richie和Allyson Felix等。2018年,參議員Barbara Boxer、Katy Tur、Cleo Wade和Debbie Allen面向1000多名與會者發表了鼓舞人心的演講。今年,新的青年女性團隊繼續履行賦權年輕女性以積極的方式面向未來的使命,影響和激勵其他人。如欲購買門票或瞭解詳情,請瀏覽:www.bwscampus.com。

正如策劃會議的年輕女性在使命宣言中所描述的,「我們的目標是尋求他人的智慧和指導,賦權自己,並激勵我們周圍的人。」這項會議透過激動人心的主題演講和雙軌式互動分組討論會議賦權並激勵出席會議的年輕女性。

校長Mike Riera博士補充道:「在布倫特伍德中學,學生體驗的定義是學術卓越、情商和性格發展的完美融合。我們希望我們的學生能有所作為,我經常聽說我們的畢業生以各種方式讓自己有所作為。例如,特別來賓Tanika Ray、Gloria Rico Hann和Tara Schuster以及最近的畢業生活動家Eve Levenson和社會企業家Georgia Messinger等幾位布倫特伍德校友都會在今年的會議上分享他們的專長和生活經驗。我保證所有與會者都會從一天的活動中獲益匪淺,獲得優秀的見解。我也向大家保證,組委會學生所取得的成就一定會令人驚訝,給人留下深刻印象,而且確實會有所作為。」

布倫特伍德中學積極尋求透過獨特機會與更大的社會建立聯繫的方法。「It's Our Turn: Young Women's Conference at Brentwood School」是布倫特伍德中學面向公眾提供的最激動人心的计劃之一。2018年會議吸引了洛杉磯各地110所學校近1000名學生的參加;市場推廣努力拓展至包括東洛杉磯、帕薩迪納、山谷區和南灣。

榮譽主席:

Maria Shriver

會議合作夥伴:Belldegrun Center for Innovative Leadership

贊助商:Visionary Women

演講嘉賓:

Thandiwe Abdullah,Black Lives Matter Young Vanguard聯合創辦人

Amani al-Khatahtbeh,MuslimGirl.com創辦人兼總編輯

Berna Anat,金融影響力人士

Manju Bangalore,2019加州世界小姐、洛杉磯「為我們的生命遊行」(March For Our Lives)聯合負責人

Meredith Brower博士,婦產科以及生殖內分泌學與不孕症

Jennifer Cassetta,健康與賦權教練

La Shonda Coleman,持有執照的臨床社會工作者和獲得認證的創傷復原訓練員

Cydnei Drake,社會工作碩士,IGNITE國家項目成長經理

Susan Feniger,廚師、作家和企業家

Val Fleury,DJ和製作人

Deja Foxx,活動家

Gabi Fresh,愛身體長自信的時尚影響力人士和設計師

Dana Gonzalez,Brentwood Upper School助理主任

Kristin Hayden,IGNITE合作關係總監

Greisy Hernandez,活動家、心理健康導師

Sarah Huss,坎貝爾霍爾學校(Campbell Hall)人類發展和父母教育主任

Iskra,Aerie角色扮演、EveryBODY with Iskra創作者

Angela Lang,Black Leaders Organizing for Communities (BLOC)創辦執行總監

Eve Levenson,布倫特伍德校友、「為我們的生命遊行」聯邦事務經理

Monique Lhuillier,創辦人兼創意總監

Lisa Ling,記者、製作人、作家

Yasmine Mabene,「為我們的生命遊行」國家主任

Yamilet Medina Lopez,南加利福尼亞大學(USC)招生辦副主任

Georgia Messinger,布倫特伍德校友,Trill Project聯合創辦人兼運營總監

Ibtihaj Muhammad,美國奧運獎牌得主、活動家、企業家和《紐約時報》暢銷作者

Sonali Perera Bridges,Bridges Educational Consulting創辦人兼總裁

Tanika Ray,布倫特伍德校友,電視主持人、製作人、導演

Gloria Rico Hann,布倫特伍德校友,索尼影視(Sony Pictures)國內宣傳執行副總裁

Yetunde Daniels Rubinstein,布倫特伍德中學大學輔導助理主任

Tara Schuster,布倫特伍德校友,作家、Comedy Central人才與發展副總裁

Katie Soo,WarnerMedia高級副總裁兼增長市場推廣負責人

Kiran Subramaniam,撰寫人

Syncopated Ladies:Orialis Ashley、Anissa Lee和Assata Madison

Jess Wiener,行政總裁、文化專家

Shafia Zaloom,作家、健康教育家

查詢詳情,請瀏覽: www.bwscampus.com/itsourturn

布倫特伍德中學鼓勵每一位學生:

思維具有批判性和創造性。

行為合乎道德。

創造有意義的未來。

傳媒查詢:Shirley Blake,電郵: sblake@bwscampus.com ,電話:310.889.2708

出席會議需出示傳媒憑證。

請回復確認憑證和停車信息。

Brentwood School

