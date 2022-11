A través de un video nuevo y una colaboración con la marca comunitaria de Los Ángeles, Kids of Immigrants, Buchanan's invita a los fanáticos a celebrar su orgullo 200% latinoamericano

NUEVA YORK, 7 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Buchanan's Scotch Whisky continúa con su compromiso de defender el orgullo latinoamericano uniendo a aquellos que encarnan el espíritu del 200%, acompañando a los Latinos a celebrar con orgullo su dualidad 100% latino y 100% americana. Durante el otoño pasado, la marca lanzó su campaña "What Glory We Are", campaña que levantó un brindis por todos los 200% que siempre han recibido a Buchanan's en sus celebraciones y que constantemente viven lo mejor de ambos mundos, honrando siempre sus costumbres culturales y la identidad que los guía para vivir una vida más alegre y sabrosa. Días antes del evento de fútbol más grande del mundo, la marca lanza su nueva campaña que promueve aún más este orgullo 200% latinoamericano, dentro y fuera del campo de juego.

Buchanan’s Scotch Whisky lanza campaña nacional, invitando a los fanáticos a celebrar su dualidad 100% latina, 100% americana durante el evento de fútbol más grande del mundo Buchanan’s Scotch Whisky y Kids of Immigrants con su nueva colección de edición limitada celebrando la dualidad 100 % latina y 100 % americana (PRNewsfoto/Buchanan’s Scotch Whisky) Buchanan’s Scotch Whisky se asocia con Kids of Immigrants para lanzar una colección de fútbol de edición limitada que celebra la dualidad 100 % latina y 100 % americana (PRNewsfoto/Buchanan’s Scotch Whisky) Buchanan’s Scotch Whisky invita a los fanáticos a celebrar su dualidad 100 % latino y 100 % americano durante el evento de fútbol más grande del mundo (PRNewsfoto/Buchanan’s Scotch Whisky) Buchanan’s Scotch Whisky se asocia con Kids of Immigrants en la colección de Fútbol de edición limitada para celebrar el orgullo 100 % latino y 100 % americano (PRNewsfoto/Buchanan’s Scotch Whisky)

Para dar comienzo esta temporada, Buchanan's ha lanzado un video creado por Crispin Porter Bogusky (CPB), que presenta a los fans de fútbol de México, Ecuador, Argentina y Brasil cantando una porra en spanglish y portugués inspirado en el canto más popular que se escucha en todos los estadios de fútbol de Estados Unidos. La versión televisada del video clip cuenta con una duración de 60 segundos y mucha energía positiva. Este comercial se transmitio el 4 de noviembre en Fox Deportes, allí, todos los televidentes disfrutarán de una mezcla de idiomas y culturas para celebrar el espíritu del 200%. También verán las tradiciones, comidas típicas, los rostros latinos y la camaradería que nos unen durante estos partidos. Las versiones acompañantes del video clip de 15 segundos también se transmitirán a través de Telemundo, NBC Universo y Fox Deportes, incluso durante la cobertura de los juegos.

"Cuando se trata de fútbol, los latinoamericanos traemos la dualidad al 200% dentro y fuera del campo. Al igual que amamos ser parte de la cultura americana, nuestra latinidad nunca desaparecerá," dice Gustavo Salguero, director de marca de Buchanan's Whisky. "Este grito de guerra 200% es una celebración a nuestra identidad, siendo 100% latinos y 100% estadounidenses, llevando una vida 200% más plena y llena de emociones."

Más allá del contenido digital, Buchanan's está realizando una colaboración con la marca comunitaria de Los Ángeles, Kids of Immigrants , para su segundo lanzamiento de productos del año, lanzando una colección exclusiva inspirada en el fútbol para que los fanáticos latinos muestren su orgullo 200% durante cada partido. Conocidos por defender a los 100% inmigrantes y 100% comUNIDAD los diseñadores crearon una serie de camisetas coloridas de manga larga, pantalones cortos de fútbol y una bufanda de edición limitada en cuatro colores para representar a Argentina, México, Ecuador y Brasil. La colección estará disponible para la venta a partir del 15 de noviembre en www.kidsofimmigrants.us , y el 100 % de las ganancias se donará a Make The Road, para seguir apoyando el trabajo de la organización para lograr la justicia social para las comunidades de inmigrantes y de clase trabajadora en Nueva York.

"Este momento en fútbol reúne a personas de todos los rincones del mundo, independientemente de su procedencia o del equipo al que represente, y el eslogan 'todos estamos hechos de diferentes tejidos, pero juntos formamos un todo' ha sido el mensaje impulsor detrás de esta asociación con Buchanan's," dice Debbie Gonzales de Kids of Immigrants."Para Kids of Immigrants, nuestra mayor inspiración siempre es nuestra comUNIDAD, desde el diseño, hasta los modelos que seleccionamos, hasta la intención detrás de trabajar con nuestros socios de mucho tiempo Make the Road NY – queríamos usar este momento para seguir inspirando, empoderar y unificar," dice Daniel Buezo, cofundador de Kids of Immigrants.

Buchanan's continuará invitando a los fanáticos del fútbol a celebrar con orgullo su dualidad junto con la acción en el campo, a través de diferentes puntos y programación disponibles en www.buchananswhisky.com/futbol, que incluyen:

Una versión en audio del canto del fútbol en spanglish y portugués, que está alojada en la biblioteca de canciones de Instagram Reels para que los de 200% publiquen junto con su contenido inspirado en el fútbol en las redes sociales.

Un sorteo con un gran premio en efectivo de $10,000 y suplementos para su equipo de fútbol para los fanáticos que envíen una foto que muestre a selección están apoyando este año**

y suplementos para su equipo de fútbol para los fanáticos que envíen una foto que muestre a selección están apoyando este año** Un paquete de stickers exclusivo de Buchanan's que permite a los de 200% representar con orgullo su dualidad al enviar mensajes de texto con amigos, en casa o en el extranjero, en aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Recetas exclusivas de cócteles inspiradas en cada uno de los países latinoamericanos que compiten para que los fanáticos las preparen en casa.

**NO SE REQUIERE COMPRA. EE. UU., 21+. El sorteo termina el 18/12/2022 a las 11:59:59 p. m. ET. Entra en futbol.buchananswhisky.com. Ganadores seleccionados por sorteo al azar. Para leer las reglas oficiales, incluida la descripción/restricciones completas del premio y las probabilidades de ganar, visite el sitio web.

FUENTE Buchanan’s Scotch Whisky

