Buchanan's Scotch Whisky lanza la campaña "What Glory We Are" para celebrar a los que personifican el espíritu del 200%: 100% Hispano Y 100% Americano

NUEVA YORK, 7 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Buchanan's Blended Scotch Whisky honra el Mes de la Herencia Hispana con la presentación de "What Glory We Are", la nueva campaña publicitaria nacional de la marca, que celebra la dualidad única de la experiencia Hispanoamericana al ser 100% Hispano y 100% Americano. Creada por la galardonada agencia de publicidad Crispin Porter Bogusky (CPB), la nueva campaña une a aquellos que se mantienen al 200% al celebrar a los que viven lo mejor de ambos mundos. Con vídeos energéticos y anuncios publicitarios vibrantes, nos presentan a un elenco (llamados los 200%ers) que disfrutan de sus experiencias culturales, su perspectiva y expresión personal, a través de comida, música, deportes, tradiciones y más.

Una 200%er notable incluye a Jasmine Camacho-Quinn, atleta Olímpica ganadora de la Medalla de Oro, que abrió importante discurso este verano sobre su identidad, específicamente lo que significa ser 100% Hispana y 100% Americana. Con un padre afroamericano del Sur de Carolina y una madre puertorriqueña de Trujillo Alto, el orgullo cultural de Jasmine va más allá del idioma. Nacida en Carolina del Sur, representó al equipo de atletismo puertorriqueño en Tokio este año, lo que generó un debate sobre su identidad después de competir por la tierra natal de su madre. La historia de Jasmine la comparten muchas familias aquí en los Estados Unidos y Buchanan's tiene el compromiso de enaltecer las historias de innovadores Hispanoamericanos en todo tipo de industrias y pasiones, para inspirar a otros a que compartan sus historias únicas y brinden por aquellos viviendo al 200% - juntos más grandes, más auténticos y con más sabor.

Para darle vida a la campaña y brindar por la diversidad y singularidad dentro de todas las comunidades Hispanoamericanas, Buchanan's intencionalmente eligió a personas reales y cotidianas en diferentes campos creativos junto con socios de la marca que viven la vida al 200%, incluyendo a:

Brenda Equihua - Una diseñadora que radica en Los Ángeles que ha conquistado la industria de la moda con sus "cobijas" (mantas populares mexicanas) que reflejan sus raíces mexicoamericanas y celebran la cultura latina. Brenda agregó su espíritu del 200% a la nueva campaña contribuyendo con hermosas piezas de Equihua.

- Una diseñadora que radica en Los Ángeles que ha conquistado la industria de la moda con sus "cobijas" (mantas populares mexicanas) que reflejan sus raíces mexicoamericanas y celebran la cultura latina. Brenda agregó su espíritu del 200% a la nueva campaña contribuyendo con hermosas piezas de Equihua. Elvy Perez – Estilista de las estrellas nacida en Puerto Rico que ha entrado al mercado general americano con sus trenzas.

– Estilista de las estrellas nacida en que ha entrado al mercado general americano con sus trenzas. Manuel Mendez – Renombrado estilista dominicano-estadounidense cuyos conjuntos han sido usados por las principales celebridades mundiales que aportó su espíritu del 200% para estilizar al elenco en esta campaña con vestuarios únicos.

– Renombrado estilista dominicano-estadounidense cuyos conjuntos han sido usados por las principales celebridades mundiales que aportó su espíritu del 200% para estilizar al elenco en esta campaña con vestuarios únicos. Bembona – DJ-Artista de ascendencia puertorriqueña y panameña que está uniendo, curando y empoderando a la Diáspora Negra a través de la música y momentos clave en su hogar de Nueva York y más allá.

y más allá. Ernesto Macias – Escritor y editor mexicoamericano nacido en Texas que usa su plataforma para contar historias que ayudan a moldear la cultura actual.

– Escritor y editor mexicoamericano nacido en que usa su plataforma para contar historias que ayudan a moldear la cultura actual. Yolanda Baez – Mixóloga nacida en Puerto Rico que reúne a la gente mediante sus bebidas creativas en Nueva York .

– Mixóloga nacida en que reúne a la gente mediante sus bebidas creativas en . Carlos Arroyo – Artista musical puertorriqueño y previo jugador de basquetbol profesional que vive en Miami y continúa inspirando a las comunidades a su alrededor.

– Artista musical puertorriqueño y previo jugador de basquetbol profesional que vive en y continúa inspirando a las comunidades a su alrededor. Sonia Guiñansaca - Galardonada poeta homosexual, nacida en Ecuador , organizadora cultural y activista que radica entre Los Ángeles y Nueva York , cuya escritura inspiró el espíritu de esta campaña.

"Durante años, Buchanan's ha sido bienvenido a la cultura, a las mesas y a las celebraciones de los Hispanoamericanos, por lo que, como marca, es importante para nosotros ayudar apoyar a esta comunidad que ha sido una parte integral de nuestra historia en los Estados Unidos", comentó Joyce He, Directora de Buchanan's Whisky. "Mediante esta nueva campaña, estamos orgullosos de enaltecer a esta comunidad diversa que realmente personifica lo que significa vivir la vida al 200%: una identidad única que celebra la cultura, tradiciones y pasiones como 100% Hispanos y 100% Americanos."

Más allá del nuevo trabajo creativo, Buchanan's también unirá a los 200%ers viviendo lo mejor de ambos mundos al apoyar a las comunidades y dando el doble. A través de asociaciones y colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro trabajando para enaltecer y alimentar a las comunidades, y colaboraciones para cultivar una cultura creativa más inclusiva, Buchanan's continuará apoyando y amplificando las diversas voces de la comunidad Hispanoamericana.

Esta temporada festiva, Buchanan's continuará honrando a la cultura del 200% y las tradiciones y celebraciones Hispanoamericanas al compartir maridajes, recetas y eventos locales.

Créditos de la Campaña

Agencia: CPB

Casa Productora: 2D Creative

Empresa Editorial: Uppercut

Empresa de Mezcla de Audio: Formosa

Casa Musical: Kay Remix

Acerca de Buchanan's Blended Scotch Whisky

El verdadero propósito de BUCHANAN'S Blended Scotch Whisky es unir a todos los que unen sus identidades 100% hispanas y 100% americanas para vivir una vida al 200%. Fue creado para compartirlo con los demás y disfrutado por todos, ya que nuestro fundador, James Buchanan, creía en el poder de compartir. La marca Buchanan's tiene una tradición y autenticidad de más de 130 años y cada botella es un recordatorio del compromiso de James Buchanan's de crear una mezcla de excelente calidad. El portafolio de Buchanan's incluye cuatro whiskies escoceses de mezclas: Buchanan's DeLuxe, Buchanan's Master®, Buchanan's Special Reserve y Buchanan's Red Seal, las cuales han sido reconocidas en varias competencias de licores a nivel internacional, haciendo de Buchanan's una de las marcas de whisky escocés más galardonadas que hay hoy en día. Para más información, visita www.BuchanansWhisky.com, o conecta con nosotros en Facebook: www.facebook.com/BuchanansUS , Instagram: www.instagram.com/BuchanansWhisky, y en Twitter: www.twitter.com/BuchanansUSA

Acerca de Diageo

Diageo es la empresa líder mundial en bebidas alcohólicas, con una impresionante colección de marcas incluyendo a los whiskys Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, los tequilas Casamigos, DeLeon y Don Julio, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray and Guinness. La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE). Diageo en una empresa global y sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo. Para más información acerca de Diageo, su gente, marcas y desempeño, visita www.diageo.com. Para el recurso global de Diageo, que promueve el consumo responsable de alcohol a través de la difusión de herramientas, información e iniciativas de las mejores prácticas, visita: www.DRINKiQ.com. Síguenos en Twitter e Instagram para recibir noticias e información de Diageo North America: @Diageo_NA.

