Bucher + Suter annonce b+s Connects for Service Cloud Voice sur Salesforce AppExchange

Les clients de Bucher + Suter peuvent bénéficier de l'intégration de Cisco Contact Center directement via Salesforce Service Cloud Voice avec b+s Connects.

BERN, Suisse, 1er juillet 2021 /PRNewswire/ -- Bucher + Suter a annoncé aujourd'hui le lancement de b+s Connects for Service Cloud Voice sur Salesforce AppExchange, permettant aux clients de connecter Cisco Contact Center à Salesforce Service Cloud Voice. Comme toute la suite de produits b+s Connects, Service Cloud Voice rassemble les données téléphoniques, les canaux numériques et les données CRM dans une vue centrale pour les agents du centre de contact, cette fois avec un objet vocal Salesforce natif. Les clients peuvent désormais connecter leur solution Cisco Contact Center à Service Cloud Voice avec b+s Connects for Service Cloud Voice, créant ainsi un agent unifié et une expérience de canal numérique pour offrir des expériences client plus rapides, plus intelligentes et plus personnalisées.

Directement intégré à Salesforce Service Cloud Voice, b+s Connects est conçu pour Cisco Contact Center et est actuellement disponible sur AppExchange à l'adresse https://sforce.co/3yiTJ7l .

b+s Connects for Service Cloud Voice

Ayant depuis longtemps épousé les avantages d'un bureau d'agent unique et unifié pour les marques, les agents des centres de contact et les clients finaux, Bucher +Suter reconnaît l'arrivée de Service Cloud Voice pour Partner Telephony comme une perspective galvanisante pour l'industrie. b+s Connects permettra aux clients de Cisco Contact Center d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités innovantes promises par Service Cloud Voice. Depuis les fondements de l'IA conversationnelle, comme la transcription, jusqu'aux fonctions avancées de l'IA, comme la Next Best Action, le récapitulatif automatique, l'interaction intercanaux et l'analyse des sentiments, l'avenir est prometteur pour les utilisateurs de Cisco Contact Center et leurs clients.

Depuis 10 ans, Bucher + Suter a investi massivement dans Salesforce et AppExchange et a vu des retours fantastiques de cet investissement. L'introduction de b+s Connects lors du lancement de Service Cloud Voice for Partner Telephony réitère l'engagement de Bucher + Suter envers les bureaux d'agents unifiés basés sur le CRM et les opportunités que le développement continu de la plate-forme Salesforce offre aux marques, aux vendeurs et aux clients finaux.

Commentaires sur la nouvelle

« Les attentes des consommateurs évoluent avec une détermination sans faille, mais elles sont façonnées par des entreprises comme Salesforce et Cisco qui encouragent les marques à placer leurs clients au centre de leur stratégie de croissance », a déclaré Trent Cook, vice-président de la stratégie produit de Bucher + Suter. « Les bureaux unifiés pour agents sont là pour rester, et avec le soutien de Service Cloud Voice et la décennie d'expérience de Bucher + Suter dans l'intégration de Cisco Contact Center dans la plate-forme Salesforce, les centres de contact assistés par l'IA qui permettent aux agents de fournir des expériences améliorées représentent l'avenir. »

« b+s Connects for Service Cloud Voice est un ajout bienvenu à l'écosystème de Service Cloud Voice », a déclaré Patrick Beyries, vice-président de la gestion des produits de Service Cloud. « L'expansion de Service Cloud Voice pour la téléphonie des partenaires permet aux clients d'intégrer l'expérience de la téléphonie nativement dans l'espace de travail de l'agent, combinée aux données CRM, aux processus et à l'intelligence vocale. »

À propos de Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, la première place de marché mondiale pour le cloud d'entreprise, permet aux entreprises, aux développeurs et aux entrepreneurs de créer, de commercialiser et de se développer selon des méthodes entièrement nouvelles. Avec plus de 6 000 annonces, 9 millions d'installations par des clients et 117 000 évaluations par des pairs, AppExchange permet aux clients de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité d'accéder à des applications prêtes à être installées ou personnalisables et à des consultants certifiés Salesforce pour résoudre n'importe quel problème commercial.

Ressources supplémentaires

En savoir plus sur Bucher + Suter : https://www.bucher-suter.com/company/about/

Suivez Bucher + Suter sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bucher-suter

Suivez Bucher + Suter sur Twitter : https://twitter.com/buchersuter

Aimez Salesforce sur Facebook : http://www.facebook.com/salesforce

Suivez Salesforce sur Twitter : https://twitter.com/salesforce

Salesforce, AppExchange, Service Cloud, et d'autres sont parmi les marques de commerce de salesforce.com, inc.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1555075/Bucher_Suter_Logo.jpg

SOURCE Bucher + Suter AG