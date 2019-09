Buddhistische Vereinigung fördert Aktion der Jugend zur Bekämpfung des Klimawandels

NEW YORK und TOKIO, 30. September 2019 /PRNewswire/ -- Jugendvertreter der buddhistischen Vereinigung Soka Gakkai International (SGI) organisierten eine Reihe von Veranstaltungen in New York im Rahmen der Klimawoche.

Am 21. September 2019 waren zwei SGI-Vertreter unter den 500 Delegierten, die am UN-Jugend-Klimagipfel im UN-Hauptsitz teilnahmen. Koichi Kabasawa, 27 Jahre alt und Leiter der Studentenabteilung der Soka Gakkai in Japan, erklärte: „Ich hatte das Privileg, ein Teil dieses historischen Gipfels zu sein. Nun weiß ich, dass die Jugend die Kraft hat, wirklich etwas zu bewirken. Wir müssen heimkehren und alles unternehmen, was uns möglich ist."

SGI war am Montag, den 23. September, Gastgeber einer Veranstaltung im Heilsarmee-Auditorium. Dort wurden die Ergebnisse einer von SGI-Studentenmitgliedern in Japan, dem Vereinigten Königreich und in den USA durchgeführten Umfrage vorgestellt, die die Wahrnehmung der nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals/SDGs) und des Klimawandels betreffen. Die Ergebnisse, die von Koichi Kabasawa (Soka Gakkai Japan), Amelia Gonzalez (SGI-USA) und Scott Hartley (SGI-UK) erläutert wurden, zeigten Unterschiede, woran die jeweiligen SDG-Studenten in den drei Ländern am meisten interessiert waren.

Bei den japanischen Ergebnissen waren weniger Besorgnis hinsichtlich des Klimawandels und klare unterschiedliche Standpunkte der Geschlechter offensichtlich. Zu den Befragten gehörten 3560 junge Leute in Japan, 131 in den USA und 109 im Vereinigten Königreich. Einzelheiten der japanischen Umfrage stehen hier zur Verfügung: https://mapting-blog.com/soka-gakkai-student-division-2019-sdg-survey/

Ramu Damodaran, Leiter der UN-Initiative Academic Impact, und Dr. Kusumita P. Pedersen vom Weltparlament der Religionen, kommentierten die Resultate und betonten, dass die Rolle der Jugend von entscheidender Bedeutung ist, um innovative Herangehensweisen zur Erreichung der SDGs zu finden.

Am 24. September wurde die Mapting App im Ausstellungsbereich der SDG-Aktionsfläche im UN-Hauptsitz vorgestellt – eine von SGI und Earth Charter International geschaffene App, die Menschen ermöglichen soll, ihre Beiträge zur Verwirklichung der SDGs miteinander auszutauschen. Prämierte Beiträge aus einem Fotowettbewerb in Mapting über Aktionen zur Bekämpfung des Klimawandels wurden präsentiert.

Es wurden Fotos eingereicht, die Klimaaktionen aus so weit entfernten Ländern wie Senegal, Indien, Papua-Neuguinea, Italien und Mazedonien zeigten.

Der erste Preis, eine Einladung zur Teilnahme an Klima-Aktionsveranstaltungen in New York, ging an Catalina Gomez Vives aus Costa Rica. Ihr Foto zeigte Teenager, die die Auswirkungen des Klimawandels auf die gefährdeten Lederschildkröten untersuchen. Sie sagte: „Es war großartig, andere leidenschaftliche Aktivisten aus der ganzen Welt zu treffen und Wege zu diskutieren, wie wir besser für unser gemeinsames Ziel zusammenarbeiten können."

Im Einklang mit dem Schwerpunkt der SGI, individuelle Aktionen zu fördern, publizierte sie bereits im Vorfeld des UN-Klima-Aktionsgipfels einen Artikel in der Japan Times unter der Überschrift „Winning the climate change challenge: What one person can do" (Der Herausforderung des Klimawandels begegnen: Was jeder Einzelne tun kann): https://www.japantimes.co.jp/2019/09/09/special-supplements/winning-climate-change-challenge/

Ein Artikel mit dem Titel „Climate Change: A People-Centered Approach" (Klimawandel: eine menschenorientierte Herangehensweise) von SGI-Präsident Daisaku Ikeda ist ebenfalls in der InDepth News am 19. September erschienen: https://www.indepthnews.net/index.php/opinion/2985-climate-change-a-people-centered-approach/

Soka Gakkai International ist eine buddhistische Vereinigung, die weltweit über 12 Millionen Menschen miteinander verbindet und sich für Frieden, Nachhaltigkeit, Kultur und Bildung einsetzt.

