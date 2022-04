Budweiser estrena la campaña creativa mundial "Tomorrow Is Yours to Take" con la participación del visionario artista Anderson .Paak y una nueva generación de creadores en una colaboración internacional.

La campaña Tomorrow is Yours to Take se lanza hoy con un video musical titulado "Yours to Take", que presenta una canción original producida e interpretada por .Paak. El video cuenta la historia de los creadores y talentos en ciernes que superan a los detractores y escépticos de todo el mundo, con Budweiser en cada paso del proceso. Además, es una colaboración internacional en la que participan el jugador francés de fútbol freestyle Séan Garnier, el rapero brasileño Xamã, la diseñadora de moda sueca Julia Dang, el artista colombiano de grafiti Wanda Pot, la cantante argentina Lara91K, el artista gráfico brasileño Gabriel Massan y la baterista británica Louise Bartle.

"Budweiser es una arenga a los incansables creadores, soñadores y emprendedores decididos a dejar su huella". Si bien hoy se celebra el lanzamiento de Tomorrow is Yours to Take, son los creadores, los soñadores y los audaces quienes adquieren protagonismo con esta nueva evolución", afirmó Todd Allen, vicepresidente de Marketing Global de Budweiser. "Como alguien que desafió a los detractores para seguir sus sueños, .Paak encarna el espíritu de Tomorrow is Yours to Take y su significado".

Wieden+Kennedy lideró el concepto creativo de la campaña en alianza con Budweiser, .Paak y un equipo internacional de creadores. "Yours To Take" celebra el poder de una generación independiente que hace lo que cree, sin importar lo que otros digan. Con una pista original de .Paak e historias reales de creadores reales para transmitir el mensaje, la campaña tenía que ser más que un anuncio publicitario. Y fue entonces que nació el video musical: una pieza de entretenimiento que ayudó a formar parte de la cultura de una manera auténtica con una sensación cinematográfica.

Al asociarse con .Paak para producir la banda sonora de esta campaña global, Budweiser está sentando las bases para futuros esfuerzos que apoyen a los creativos en ciernes. Este es solo el comienzo.

"Mi nueva música para la campaña no es solo una canción, ¡es un himno! A mi modo de ver, es como una arenga para aquellos que están hastiados de escuchar todas las razones por las que sus sueños son imposibles", afirmó Anderson .Paak. "Créanme, también escuché a todos esos detractores, pero no perdí la motivación e hice todo lo posible por ignorar a los haters en cada paso del proceso. Mi esperanza es que Budweiser y yo podamos llegar a artistas, diseñadores, atletas y creativos, mejor dicho, a todas las personas de todo el mundo que estén listas para dar el primer paso en su propio camino hacia la grandeza".

Cada creador en ciernes que se presenta en el video encarna una de las pasiones del público de Budweiser, como la música, las artes, la moda y los deportes.

Séan Garnier es el primer campeón mundial de fútbol freestyle, radicado en Francia.

Julia Dang , radicada en Suecia, cofundó el canal TheLineUp y creó su propia marca inclusiva, DANG STHLM.

Gabriel Massan es un artista digital de origen brasileño radicado en Alemania que trabaja con múltiples medios como la escultura, el video, el diseño y la impresión.

Louise Bartle es una baterista radicada en el Reino Unido, que comenzó a tocar a los 13 años.

Xamã es un rapero, cantante, compositor y poeta brasileño que recientemente se hizo viral y rompió récords de transmisión.

Wanda Pot es un diseñador radicado en Colombia que se especializa en grafiti mural, dirección de arte, desarrollo de marca y caligrafía.

Lara91K es una cantante radicada en Argentina, cuya música que desafía el género está dándole una nueva forma a la escena musical del trap.

Para ver el video, encontrar más información sobre cada creador y más, haga clic AQUÍ. Las imágenes del detrás de escena de la creación de la campaña se pueden ver en la redes sociales de Budweiser y Anderson .Paak.

Acerca de Anheuser-Busch InBev y Budweiser

Anheuser-Busch InBev es una empresa que cotiza en bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, y cotización secundaria en las bolsas de valores de México (MEXBOL: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH) y ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Como empresa, soñamos con crear un futuro con más motivos para brindar. Siempre buscamos ofrecer nuevas formas de vivir los momentos de la vida, impulsar nuestra industria y generar un impacto significativo en el mundo. Estamos comprometidos a crear grandes marcas que pasen la prueba del tiempo y a elaborar las mejores cervezas mediante el uso de los mejores ingredientes. Nuestra diversa cartera de más de 500 marcas de cerveza incluye las marcas globales Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; las marcas multinacionales Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® y Michelob ULTRA®; y éxitos locales como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® y Skol®. Nuestra trayectoria en la elaboración de cerveza se remonta a más de 600 años, y abarca distintos continentes y generaciones. Desde nuestras raíces europeas en la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica, al espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co en Saint Louis, Estados Unidos. a la creación de la cervecería Castle en Sudáfrica durante la fiebre del oro de Johannesburgo y hasta Bohemia, la primera cervecería en Brasil. Diversificada geográficamente con una exposición equilibrada a los mercados desarrollados y en desarrollo, aprovechamos las fortalezas colectivas de aproximadamente 169.000 colegas de casi 50 países de todo el mundo. Para 2021, los ingresos informados por AB InBev fueron de USD 54.300 millones (sin incluir las empresas conjuntas y asociadas).

Budweiser es una cerveza rubia de cuerpo medio, sabrosa y con un marcado estilo americano. Elaborada con la mejor malta de cebada y una mezcla de variedades de lúpulo de primera calidad, nuestra cerveza es un ícono del optimismo y la celebración que se disfruta en más de 60 países de todo el mundo. Nos comprometemos a elaborar cada Budweiser con energía 100 % renovable para 2025.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1806921/Budweiser_Anderson__Paak_Still_final.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1800342/budglb_mark_logo_st_red_rgb__1_Logo.jpg

