Budweiser lance la campagne créative mondiale « Tomorrow Is Yours to Take » avec l'artiste visionnaire Anderson .Paak et la nouvelle génération de créateurs dans le cadre d'une collaboration internationale

La campagne Tomorrow is Yours to Take est lancée aujourd'hui avec un vidéoclip intitulé « Yours to Take », mettant en vedette une chanson originale, produite et interprétée par Anderson .Paak. La vidéo raconte l'histoire des créateurs et des talents en devenir qui surmontent les esprits sceptiques et les rabat-joie du monde entier, avec Budweiser à leurs côtés à chaque étape du voyage. La vidéo est une collaboration à l'échelle mondiale, avec le footballeur freestyler français Sean Garnier, le rappeur brésilien Xamã, la créatrice de mode suédoise Julia Dang, l'artiste de graffiti colombienne Wanda Pot, la chanteuse argentine Lara91K, le graphiste brésilien Gabriel Massan et la batteuse britannique Louise Bartle.

« Budweiser est un cri de ralliement pour les créateurs, rêveurs et battants passionnés, souhaitant à tout prix laisser leur empreinte dans le monde. Alors qu'aujourd'hui marque le lancement de Tomorrow is Yours to Take, ce sont ceux qui créent, ceux qui rêvent, ceux qui osent qui occupent le devant de la scène avec cette nouvelle évolution », a déclaré Todd Allen, vice-président du marketing mondial chez Budweiser. « Anderson .Paak, qui a défié les rabat-joie pour réaliser ses rêves, incarne l'esprit de Tomorrow is Yours to Take et en illustre parfaitement la signification. »

Wieden+Kennedy a dirigé le concept créatif de la campagne en partenariat avec Budweiser, Anderson .Paak et une équipe de créateurs à travers le monde. « Yours To Take » célèbre le pouvoir d'une génération indépendante qui fait ce en quoi elle croie, peu importe l'opinion des autres. Portée par une bande originale d'Anderson .Paak et illustrée par les véritables histoires de créateurs réels, la campagne devait forcément être plus qu'une publicité. Et c'est à ce moment que le vidéoclip est né : un divertissement qui a favorisé une intégration dans la culture d'une manière authentique, avec un rendu très cinématographique.

En partenariat avec Anderson .Paak pour produire la bande-son de cette campagne mondiale, Budweiser prépare le terrain pour les futurs efforts de soutien aux créatifs de la nouvelle génération. Et ce n'est que le début ».

« Ma nouvelle musique pour la campagne n'est pas seulement une chanson, c'est un hymne ! De mon point de vue, c'est comme un cri de ralliement à ceux qui EN ONT FINI avec ceux qui leur expliquent pourquoi leurs rêves sont impossibles », a déclaré Anderson .Paak. « Croyez-moi, je les ai entendu moi aussi, tous ces rabat-joie, mais je suis resté motivé et j'ai fait de mon mieux pour ignorer ceux qui tentaient de me décourager. J'espère que Budweiser et moi pourrons nous faire entendre des artistes, des graphistes, des athlètes, des créatifs et de tous ceux – sans exception ! – qui, partout dans le monde, sont prêts à faire le premier pas sur leur propre chemin vers le succès. »

Chaque créateur prometteur présenté dans la vidéo incarne l'une des passions du public de Budweiser, notamment la musique, les arts, la mode et le sport.

Séan Garnier est le tout premier champion du monde de Freestyle, basé en France .

Julia Dang , basée en Suède, a cofondé la chaîne TheLineUp et créé son propre label inclusif, DANG STHLM.

Gabriel Massan est un artiste numérique d'origine brésilienne, basé en Allemagne, qui travaille avec de multiples médiums tels que la sculpture, la vidéo, le design et l'impression.

Louise Bartle est un batteuse basée au Royaume-Uni, qui a commencé à jouer à l'âge de 13 ans.

Xamã est un rappeur, chanteur, compositeur et poète brésilien, dont les vidéos sont récemment devenues virales et ont battu des records de vues en streaming.

Wanda Pot est une créatrice basée en Colombie qui se spécialise dans les graffitis muraux, la direction artistique, l'image de marque et la calligraphie.

Lara91K est un chanteur argentin dont la musique défiant le genre est en train de remodeler la scène musicale de la Trap.

Pour visualiser le film, trouver plus d'informations sur chaque créateur en devenir, et plus encore, cliquez ICI. Les coulisses de la campagne peuvent être visionnées sur les réseaux sociaux de Budweiser et Anderson .Paak.

