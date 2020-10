Budweiser salue le parcours émouvant de Halsey pour se faire connaître dans la récente campagne mondiale « Be a King »

« Make Your Name – Be a King » suit la métamorphose d'Ashley à Halsey, faisant vivre au spectateur un voyage émotionnel alors qu'elle poursuit sans relâche sa route vers la gloire. Grâce à une poésie inédite, Halsey décrit comment Ashley s'est inspirée de ses trajets quotidiens en métro pour finalement choisir comme nom de scène, le nom de l'arrêt de la station Halsey du métro de New York. Forte de sa seule détermination, de ses rêves et de sa plume, Halsey a su, grâce à son attitude et à ses convictions personnelles, redoubler d'efforts et voir sa musique être couronnée de succès à l'échelle mondiale.

« J'étais très honorée que Budweiser ait trouvé mon histoire assez captivante pour la recréer dans les moindres détails. New York me donnait souvent l'impression d'être un royaume. L'époque où j'écrivais de la musique dans le ventre de New York me semblait souvent sombre et désespérée, mais elle était colorée par le rêve d'en exploiter un jour toute l'ampleur et de la dominer à ma façon. J'ai écrit des chansons dans le métro que j'ai plus tard interprétées sur une scène à guichet fermé au Madison Square Garden (MSG), et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment sentie comme une reine, dans cette ville autrefois insaisissable, a dit Halsey. J'ai écrit le poème qui accompagnait le film pour me convaincre, quand j'étais plus jeune, de conserver ma rage, mon effervescence et ma confusion parce qu'un jour, je pourrais sentir toutes ces émotions jaillir de moi sur la scène du MSG. Je serais enfin couronnée dans la ville où je me suis fait un nom. »

Dans le cadre de cette campagne mondiale, Budweiser et Halsey collaborent afin d'offrir des produits à édition limitée. Conçue par Halsey et son équipe, la collection de vêtements encourage les admirateurs à célébrer la mentalité de roi. Les amateurs peuvent commander à l'avance des produits de la collection sur le site halseymusicstore.com . Tous les profits seront versés à la National Alliance to End Homelessness.

« Budweiser met l'accent sur la célébration des histoires d'ambition qui inspirent nos consommateurs à redoubler d'efforts et à agir comme des rois. Cette attitude face à la vie est inscrite dans l'identité de Budweiser depuis qu'Adolphus Busch est arrivé aux États-Unis avec le rêve de créer le roi de la bière, a déclaré Steve Arkley, vice-président de Budweiser à l'échelle mondiale. Grâce à cette histoire incroyable qui l'a amenée à surmonter des défis pour se faire connaître, Halsey incarne aussi cette confiance en soi. »

Halsey a également publié un poème original intitulé « Becoming a King » (Devenir roi) qui illustre sa vision puissante selon laquelle l'on « trouve sa motivation dans les lumières et son nom dans les signes ».

Ce partenariat, dont le coup d'envoi a été donné à l'hôtel BUDX dans le cadre du concert de Halsey lors du Super Bowl à Miami, s'inscrit dans la foulée des récents partenariats de Budweiser avec Sergio Ramos et Lionel Messi.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le partenariat de Budweiser avec Halsey, suivez Budweiser sur Twitter , Instagram et Facebook .

À propos d'Anheuser-Busch InBev et de Budweiser

Anheuser-Busch InBev est une société cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Louvain, en Belgique. Les actions de Budweiser font également l'objet de cotations secondaires aux bourses du Mexique (MEXBOL: ANB) et de l'Afrique du Sud (JSE: ANH), et la société détient un certificat américain d'actions étrangères à la Bourse de New York (NYSE: BUD). Notre rêve est de rassembler les gens pour créer un monde meilleur. La bière, qui est le premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d'années. Nous sommes déterminés à créer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et à brasser les meilleures bières en utilisant les meilleurs ingrédients naturels. Notre vaste gamme de plus de 500 marques de bières compte les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois®; les marques Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® et Michelob Ultra®, que l'on trouve dans plusieurs pays; et des championnes locales comme Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, et Skol®. Notre patrimoine brassicole remonte à plus de 600 ans et s'étend sur différents continents et plusieurs générations. De nos racines européennes à la brasserie Den Hoorn de Louvain, en Belgique. À l'esprit pionnier de la brasserie Anheuser & Co. de Saint- Louis, aux États-Unis. En passant par la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud, pendant la ruée vers l'or de Johannesburg. Et par Bohemia, la première brasserie du Brésil. Forts d'une présence diversifiée sur le plan géographique et d'une exposition équilibrée aux marchés développés et en développement, nous tirons parti des forces collectives d'environ 170 000 employés dans près de 50 pays du monde entier. En 2019, AB InBev a déclaré des revenus de 52,3 milliards de dollars américains (en excluant les coentreprises et les entreprises associées).

La bière Budweiser, The King of Beers, est une lager fraîche, ronde et savoureuse de style américain. Produite à partir du meilleur malt d'orge et d'un mélange de variétés de houblon de première qualité, la bière Budweiser est une icône d'optimisme et de célébration savourée dans 60 pays du monde. L'entreprise s'est engagée à brasser chaque bière Budweiser au moyen d'une énergie 100 % renouvelable d'ici 2025.

