buguroo torna-se Revelock ao mudar o jogo da prevenção de fraudes on-line

"Os prejuízos devido a informações e credenciais de identificação pessoal roubadas aumentarão para US$ 635,4 bilhões até 2023", disse Julie Conroy, diretora de pesquisa do Aite Group. "A inovadora solução de tomada de contas da Revelock pode ajudar instituições financeiras a acompanhar as ameaças em constante evolução e atingir seus objetivos de se manter cada vez mais presente no dia a dia do cliente (top-of-wallet), melhorar eficiências operacionais e reduzir fraudes."

"Fomos pioneiros no uso da biometria comportamental para combater fraudes", disse Pablo de la Riva, CEO e fundador da Revelock. Este é um grande marco para a empresa, já que mais uma vez lideramos o setor com uma abordagem de defesa ativa e automação tanto da detecção quanto da resposta a fraudes."

A Revelock também anunciou um novo conselho consultivo, composto por veteranos do setor em identidades digitais, pagamentos, fraudes e crimes financeiros.

"As equipes de fraudes precisam de uma plataforma proativa e permanente para evitar que adversários persistentes tomem contas de usuários", disse Monica Pal, veterana do setor de segurança cibernética e presidente do conselho consultivo da Revelock. "A Revelock oferece uma solução contínua e adaptativa para verificar silenciosamente usuários autênticos, ao mesmo tempo que bloqueia malfeitores o tempo todo, tornando muito frustrante e caro para esses agressores continuar com suas tentativas."

A empresa também revelou a plataforma de detecção e resposta a fraudes Revelock (FDR), que atualiza e aprimora recursos de proteção contra mais ameaças e reduz ainda mais os custos operacionais do combate a fraudes.

"O foco da Revelock no treinamento de sistemas híbridos de IA com sinais de biometria comportamental para 'Conhecer Seu Usuário' é um divisor de águas no setor", disse Alex Doll, sócio comanditário da Ten Eleven Ventures. "Cada vez que alguém se registra, a plataforma Revelock interpreta silenciosa e continuamente sinais de novos usuários, permitindo aos bancos verificar os clientes sem afetar sua experiência digital. Malfeitores também podem ser identificados, oferecendo às equipes de segurança visibilidade total e recursos de defesa aprimorados. É uma nova ferramenta poderosa no arsenal de combate a fraudes que estamos muito empolgados em ajudar a trazer para o mercado."

Sobre a Revelock:

A Revelock permite que empresas de serviços financeiros e fintech revelem e respondam a ataques on-line de falsificação e manipulação de identidade sem atrapalhar a experiência do cliente. Protegendo mais de 50 milhões de clientes bancários em todo o mundo, a plataforma de detecção e resposta a fraudes Revelock (FDR) combina biometria comportamental, avaliação de redes e dispositivos com IA híbrida e aprendizagem profunda para criar uma BionicID™ e continuamente "Conhecer Seu Usuário" (KYU), identificar malfeitores e reduzir o risco, independentemente do tipo de ataque.

Desde a criação e login em novas contas até o logout, em todas as interações, a Revelock detecta de forma não invasiva anomalias comportamentais e ambientais, ao mesmo tempo que protege os clientes contra RATs, zero-day malware, bots e ataques de engenharia social. Os recursos de defesa ativa da Revelock oferecem aos analistas do centro de fusão de fraudes controle total sobre a mitigação automática de riscos, e a defesa preventiva da Revelock permite que os analistas utilizem o Revelock Hunter para descobrir e interromper mule networks e contas comprometidas não detectadas previamente.

As soluções da Revelock impedem a tomada de contas (ATO) e oferecem avaliação contínua de risco por meio de biometria comportamental e autenticação intensificada silenciosa (MFA) para prevenir fraudes de novas contas (NAF), fraudes com cartão não presente (CNP/3D Secure) e cumprir com o PSD2/SCA.

Para mais informações, acesse www.revelock.com.

