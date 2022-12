Bulat Utemuratov a alloué plus de 80 millions de dollars à des projets d'infrastructure sociale au Kazakhstan en 2022

ALMATY, Kazakhstan, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation Bulat Utemuratov , établie par l'homme d'affaires et philanthrope kazakh réputé Bulat Utemuratov, a alloué plus de 80 millions de dollars à plusieurs projets d'infrastructure sociale dans les régions très peuplées du Kazakhstan ou dans les zones dévastées par des catastrophes naturelles.



La Fondation a attribué plus de 60 millions de dollars à la construction d'une école, d'un centre communautaire et d'un terminal de passagers afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les zones sous-développées et de fournir davantage de services aux habitants.

Dans le courant du mois, la Fondation ouvrira un centre de traitement des accidents vasculaires cérébraux dans un hôpital du nord du pays, qui fournira des soins et des services médicaux aux patients atteints de maladies des vaisseaux cérébraux.

Une école située près d'Astana, la capitale du Kazakhstan , accueillera 1 500 élèves et devrait ouvrir ses portes en septembre 2023.

, accueillera 1 500 élèves et devrait ouvrir ses portes en septembre 2023. Un nouveau centre communautaire doté d'installations pour le sport, l'éducation, les arts, le divertissement et le travail collaboratif ouvrira dans la même ville d'ici mars 2025.

Le terminal passagers d'un aéroport international situé dans le sud du Kazakhstan entrera en service en septembre 2024.

Par ailleurs, Verny Capital , le groupe d'investissement dans les projets duquel Bulat Utemuratov est le principal investisseur, alloue environ 24 millions de dollars à la construction de deux écoles dans la région d'Almaty afin de remédier à la surpopulation et au vieillissement des bâtiments. Chaque école accueillera 900 élèves.

Almaz Sharman, président du conseil d'administration de la fondation, a déclaré :

« La fondation et Verny Capital, tous deux inspirés par M. Utemuratov, ont pour objectif de contribuer au développement des infrastructures sociales du Kazakhstan avec des projets allant des écoles aux logements en passant par les aéroports. L'éducation et les soins de santé font partie des causes qui revêtent une grande importance pour Bulat personnellement, et c'est pourquoi nous accordons une attention particulière à la construction de nouvelles écoles, à la rénovation et à l'équipement du centre de traitement des accidents vasculaires cérébraux. L'année prochaine, nous continuerons à mettre en œuvre ces projets, et nous envisagerons de nouvelles initiatives. »

La Fondation a un historique de développement d'infrastructures sociales au Kazakhstan. En 2019, elle a lancé un projet qui a consacré environ 8,8 millions de dollars pour fournir des logements aux familles multi-enfants, aux familles avec des enfants handicapés et à celles dont les maisons ont été détruites par des catastrophes naturelles. Au total, 390 familles dans 4 villes ont reçu un logement. La reconstruction du jardin botanique d'Almaty a été achevée en 2020. Pas moins de 15 millions de dollars ont été alloués à la restauration du jardin, qui a utilisé des matériaux modernes et des technologies durables, et a introduit des systèmes avancés d'irrigation, d'éclairage et de vidéosurveillance.

