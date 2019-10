BULLETPROOF étend ses services de cybersécurité en Europe à de multiples industries

HAARLEM, Pays-Bas, 7 octobre, 2019 /PRNewswire/ -- La société leader de cybersécurité BULLETPROOF, a GLI Company, a une longue tradition de succès dans l'industrie du jeu et maintenant, l'entreprise pionnière étend ses capacités, lui permettant de desservir un large éventail d'industries dans toute l'Europe.

Bulletproof continue d'étendre son infrastructure au-delà des jeux vers les industries bancaire, financière, des soins de santé et du commerce électronique, entre autres. Des changements récents d'infrastructure comprennent une fusion de son équipe britannique avec le reste de son équipe EMEA, l'acquisition de trois nouveaux pentesters et de cinq nouveaux vérificateurs. En outre, Bulletproof a engagé cinq nouveaux pentesters, deux vérificateurs et un directeur se consacrant aux ventes de cybersécurité pour répondre aux demandes croissantes du secteur.

« Jusqu'à présent cette année, nous avons engrangé plus de 27 000 heures de services de sécurité pour nos clients et nous avons découvert et évité plus de 1 850 vulnérabilités, dont 180 présentaient un risque élevé ou critique. Ces chiffres devraient alerter toutes les entreprises et ils mettent en évidence un point très simple : les attaques de cybersécurité sont réelles, urgentes, en croissance et nécessitent une attention constante pour les empêcher », a déclaré Marco Capozzi, directeur de la sécurité des systèmes d'information pour l'EMEA de Bulletproof.

Bulletproof a servi plus de 210 clients européens différents dans l'industrie du jeu et l'entreprise a continué de croître en accueillant 117 nouveaux clients cette année seulement. Son récent succès comprend l'aide que la société apporte à ses clients pour qu'ils obtiennent des certifications dans 25 pays différents et leur soutien aux clients en matière de certifications techniques telles que l'ISO/IEC 27001 et PCI DSS.

Plus tôt cette année, l'équipe canadienne de Bulletproof a remporté le prix Microsoft Canada Modern Workplace Innovation Partner of the Year IMPACT Award 2019 et faisait partie d'une poignée de sociétés à l'échelle nationale à être qualifiée d'organisme de certification accrédité par CyberSecure Canada.

En outre, le groupe EMEA de Bulletproof a récemment renouvelé son accréditation PCI ASV, ce qui signifie que la société a été l'objet d'un audit indépendant et certifiée pour effectuer des services externes d'analyse de la vulnérabilité pour valider sa conformité avec les normes en matière d'analyse externe PCI DSS norme 11.2.2.

« Dans le temps qu'il a fallu à une personne ordinaire pour lire cette histoire, trois attaques de cybersécurité en moyenne ont ciblé des infrastructures d'entreprise ; deux de celles-ci ont réussi à exposer une moyenne de 780 000 enregistrements sensibles par jour. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés et d'espérer que les choses se terminent bien. Il est maintenant temps de devenir agressif en matière de cyberdéfense et Bulletproof est le partenaire vers lequel il faut se tourner pour obtenir des services de classe mondiale », a ajouté Capozzi.

Fondée en 2000 à Fredericton, dans le Nouveau-Brunswick, Bulletproof a plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité et protège la vie privée et les données de ses clients. La société a également des bureaux à Moncton, Saint John, Charlottetown, Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Austin, Las Vegas, Fairfax, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie.

Aujourd'hui, les utilisateurs sur six continents font confiance à Bulletproof pour sécuriser leurs réseaux, leurs données et leur personnel grâce à une surveillance des menaces 24 heures sur 24, pour la formation des employés et la réponse aux incidents. Récemment nommée 2019 Partner of the Year | Modern Workplace par Microsoft Canada, Bulletproof est fière d'être une « partenaire Microsoft or » avec neuf compétences en or. Nous prenons beaucoup de recul par rapport à tout ce que nous faisons afin d'intégrer la productivité et la sécurité dans les solutions que nous développons, offrir de la valeur, la protection, et la tranquillité d'esprit que d'autres ne peuvent pas apporter.

Pour plus d'informations sur Bulletproof, rendez-vous sur bulletproofsi.com ou rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, et LinkedIn.

