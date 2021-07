BULLETPROOF™, ein GLI-Unternehmen, wird als Gewinner des Microsoft Security Partner of the Year 2021 ausgezeichnet

Globale Nennung folgt auf zwei aufeinanderfolgende Gewinne des Microsoft Canada's Partner of the Year | Modern Workplace Award (2019 & 2020)

HAARLEM, Niederlande, 9. Juli 2021 /PRNewswire/ -- BULLETPROOF™, ein GLI-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es den Security 2021 Microsoft Partner of the Year Award gewonnen hat. Das Unternehmen wurde in einem weltweiten Feld von Top-Microsoft-Partnern für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

„Es gibt heute keinen Mangel an virtuellen High Fives und breitem Lächeln im Bulletproof-Team", sagte Chris Johnston, CEO von Bulletproof. „Mit dem Security 2021 Microsoft Partner of the Year Award auf globaler Ebene ausgezeichnet zu werden, ist eine unglaubliche Ehre, die den bedeutenden Einfluss der End-to-End-Sicherheitslösungen von Bulletproof auf die Wertschöpfung (und den Seelenfrieden) der Microsoft-Kunden wirklich bestätigt. Vielen Dank, Microsoft, für Ihre kontinuierliche Zusammenarbeit, Inspiration und Unterstützung und für diese aufregende und demütigende Anerkennung. Und wir applaudieren allen Preisträgern, Finalisten und Partnern des Jahres 2021, die unseren Kunden die beschleunigte digitale Transformation im vergangenen Jahr ermöglicht und unterstützt haben."

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-basierte Lösungen entwickelt und geliefert haben. Die Auszeichnungen wurden in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei die Preisträger aus über 4.400 eingereichten Nominierungen aus mehr als 100 Ländern weltweit ausgewählt wurden. Bulletproof wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Sicherheit ausgezeichnet. Die komplette Liste der Kategorien, Gewinner und Finalisten finden Sie hier.

Mit dem Security Partner of the Year Award wird ein Partner ausgezeichnet, der eine außergewöhnliche Arbeit leistet, um Kunden End-to-End-Sicherheitslösungen auf Basis der Microsoft Security-, Compliance- und Identity-Funktionen in Microsoft 365 und Microsoft Azure Security anzubieten.

„Diese neue Lösung bietet vollständigen Endpunkt-Support durch die Managed Services von Bulletproof", so Walter Coleman, Group Lead: Informationstechnologie bei der Trevali Mining Corporation. „Sie überwachen kontinuierlich alle unsere Firewall-Informationen, den gesamten Datenverkehr und alle Aktivitäten, die in einer Umgebung stattfinden. Und sie sind in der Lage, betroffene Umgebungen und Bereiche sowie Bedrohungen und Vorfälle, die mit einer bestimmten Benutzeridentität oder Benutzeraktivität zusammenhängen, sofort zu triagieren und zu separieren. Dadurch konnten sich meine Teams vor Ort darauf konzentrieren, einen Mehrwert für das Unternehmen und andere Bereiche zu schaffen. Wenn ich sehe, wie sehr Microsoft Bulletproof bei der Bereitstellung der Lösungen unterstützt, bin ich überzeugt, dass unsere Investition und die Partnerschaft mit Bulletproof die richtige Entscheidung war."

„Es ist mir eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2021 bekannt zu geben", sagte Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief, Microsoft. „Diese bemerkenswerten Partner haben ein starkes Engagement für die Entwicklung von Weltklasse-Lösungen für Kunden gezeigt - von der Cloud bis zum Internet - und repräsentieren einige der besten und klügsten, die unser Ökosystem zu bieten hat."

Bulletproof wurde außerdem in zwei Kategorien der 2021 Microsoft Canada IMPACT Awards zum Finalisten ernannt: Security Impact Award und Covid Response Marketing Impact Award. Die Gewinner werden während der Canada Keynote & Awards Celebration auf Microsofts größter jährlicher Partnerveranstaltung, der Inspire, am 15. Juli bekannt gegeben.

Informationen zu BULLETPROOF™, ein GLI Unternehmen:

Bulletproof hat seinen Hauptsitz in Kanada und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Technologie ist untrennbar mit der Art und Weise verbunden, wie moderne Organisationen arbeiten - was sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt, insbesondere in stark regulierten Branchen. Bulletproof arbeitet mit zahlreichen Branchen in der gesamten EMEA-Region, den Vereinigten Staaten und Kanada zusammen, um ihre umfangreiche Branchenerfahrung und ihr IT-Know-how zu nutzen, um Risiken zu reduzieren und die Prozesse, Systeme, Ausbildung und Geschäftsinfrastruktur der Kunden zu verbessern.

Bulletproof wurde 2021 weltweit zum „Security Microsoft Partner of the Year" und 2019 und 2020 von Microsoft Kanada zum „Partner of the Year | Modern Workplace" ernannt und ist stolz darauf, ein langjähriger Microsoft Gold Partner mit zwölf Goldkompetenzen, Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und Inhaber der Microsoft Threat Protection Advanced Specialization zu sein.

Für weitere Informationen zu Bulletproof besuchen Sie unsere Website (bulletproofsi.com) und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Kontakt: Amy Cameron, Event & Marketing Specialist, [email protected] | 902-483-6872

