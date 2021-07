BULLETPROOF™, ganadora del 2021 Microsoft Security Partner of the Year

- BULLETPROOF™, una empresa de GLI reconocida como ganadora del 2021 Microsoft Security Partner of the Year

El reconocimiento global sigue a dos victorias consecutivas del premio Partner of theYear | Modern Workplace de Microsoft Canadá (2019 y 2020)

HAARLEM, Países Bajos, 9 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- BULLETPROOF™, una empresa de GLI, ha anunciado hoy que ha ganado el premio Security 2021 Microsoft Partner of theYear. La empresa fue galardonada entre un campo global de los mejores socios de Microsoft por demostrar la excelencia en la innovación y la implementación de soluciones para clientes basadas en la tecnología de Microsoft.

"Hoy no faltan los choques de manos virtuales y las amplias sonrisas entre el equipo de Bulletproof", dijo Chris Johnston, consejero delegado de Bulletproof. "Ser reconocido con el premio Security 2021 Microsoft Partner of the Year a nivel mundial es un honor increíble que realmente valida el impacto significativo que las soluciones de seguridad de extremo a extremo de Bulletproof están teniendo para impulsar el valor (y la tranquilidad) de los clientes de Microsoft. Gracias, Microsoft, por tu continua colaboración, inspiración y apoyo; y por este emocionante y totalmente humilde reconocimiento. Y a todos los ganadores de los premios 2021, a los finalistas y a los socios en general que permitieron y apoyaron a los clientes a través de la acelerada transformación digital que hemos visto este año pasado, los aplaudimos".

Los Premios Microsoft Partner of the Year reconocen a los socios de Microsoft que han desarrollado y suministrado soluciones destacadas basadas en Microsoft durante el pasado año. Los premios se clasificaron en varias categorías, y los galardonados fueron elegidos entre un conjunto de más de 4.400 candidaturas presentadas de más de 100 países de todo el mundo. Bulletproof fue reconocido por ofrecer soluciones y servicios destacados en materia de seguridad. La lista completa de categorías, ganadores y finalistas está disponible aquí .

El Premio Microsoft Partner of the Year reconoce a un socio que está haciendo un trabajo excepcional al proporcionar a los clientes soluciones de seguridad de extremo a extremo basadas en las capacidades de Seguridad, Cumplimiento e Identidad de Microsoft en Microsoft 365 y Microsoft Azure Security.

"Esta nueva solución proporciona un soporte completo para los puntos finales a través de los servicios gestionados de Bulletproof", dijo Walter Coleman, Group Lead: Tecnología de la Información de Trevali Mining Corporation. "Supervisan continuamente toda la información de nuestro cortafuegos; todo el tráfico y la actividad que se produce en un entorno. Y tienen la capacidad de clasificar y segregar inmediatamente los entornos y las áreas afectadas, así como las amenazas y los incidentes relacionados con la identidad o la actividad de usuarios específicos. Esto ha permitido a mis equipos locales centrarse en añadir valor a la empresa y a otras áreas. Ver el respaldo que Microsoft da a Bulletproof a la hora de proporcionarnos las soluciones me hace confiar en que nuestra inversión y asociación con Bulletproof fue la elección correcta".

"Es un honor anunciar a los ganadores y finalistas de los premios Microsoft Partner of the Year 2021", dijo Rodney Clark, Vicepresidente Corporativo de Soluciones Globales para Socios, Ventas de Canal y Jefe de Canal de Microsoft. "Estos notables socios han demostrado un profundo compromiso con la construcción de soluciones de clase mundial para los clientes -desde la nube hasta el borde- y representan algunos de los mejores y más brillantes que nuestro ecosistema tiene para ofrecer."

Bulletproof también ha sido nombrado finalista en dos categorías de los 2021 Microsoft Canada IMPACT Awards : Premio al impacto en la seguridad y Premio al impacto en el marketing de respuesta a la Covid. Los ganadores se anunciarán durante la celebración de los premios y el discurso de apertura de Canadá en el mayor evento anual de socios de Microsoft, Inspire, el 15 de julio.

Acerca de BULLETPROOF™, una empresa de GLI:

Bulletproof tiene su sede en Canadá y oficinas en todo el mundo. La tecnología es inextricable en el funcionamiento de las organizaciones modernas, lo que supone tanto oportunidades como retos, especialmente en los sectores altamente regulados. Bulletproof trabaja con numerosos sectores de la región EMEA, Estados Unidos y Canadá para aprovechar su amplia experiencia en el sector y sus conocimientos informáticos para reducir el riesgo y mejorar los procesos, los sistemas, la formación y la infraestructura empresarial de los clientes.

Nombrado socio de seguridad del año de Microsoft a nivel mundial en 2021 y Partner of the Year | Modern Workplace por Microsoft Canadá en 2019 y 2020, Bulletproof se enorgullece de ser un socio de oro de Microsoft desde hace mucho tiempo con doce competencias de oro, miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA) y titular de la especialización avanzada de protección contra amenazas de Microsoft.

Para obtener más información sobre Bulletproof, visite nuestro sitio web ( bulletproofsi.com ) y únase a nosotros en LinkedIn , Twitter y Facebook .

Contacto: Amy Cameron, especialista de eventos y marketing, [email protected] | 902-483-6872

Related Links

www.bulletproofsi.com



SOURCE Bulletproof, A GLI Company