Bupa adopte la plateforme CoverGo pour rationaliser son écosystème d'assurance santé

NEW YORK et HONG KONG, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Bupa (Asia) Limited, spécialiste de l'assurance maladie, et CoverGo, la principale plateforme SaaS no code d'assurance de santé, d'assurance multirisque et d'assurance vie, unissent leurs forces pour rationaliser l'écosystème d'assurance maladie de Bupa à Hong Kong.

Peter Tam, Deputy CEO of CoverGo, Yuman Chan, General Manager of Bupa (Asia) Limited, and Tomas Holub, Founder & CEO of CoverGo

Bupa a adopté CoverGo comme nouveau système d'assurance maladie afin d'accélérer l'intégration des clients, de lancer des produits personnalisés en un temps record, d'augmenter les ventes par de nouveaux canaux et d'améliorer l'expérience utilisateur pour tous les acteurs de l'assurance maladie.

Le créateur de produits no code primé de CoverGo permet à Bupa de mettre en place différents types de produits d'assurance maladie individuels et collectifs en quelques heures, sans une seule ligne de code et de les rendre instantanément accessibles grâce aux API d'assurance ouvertes de CoverGo. Les produits peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque client et mis à disposition via les agences, les courtiers et les canaux partenaires pour les nouveaux clients et les renouvellements.

Bupa a également choisi CoverGo comme partenaire pour envisager les améliorations futures de son écosystème. L'architecture modulaire de la plateforme CoverGo offre aux assureurs une flexibilité inégalée pour réaliser des gains rapides qui peuvent être intégrés aux systèmes existants et facilement transposés dans un système d'assurance maladie de base complète couvrant l'administration des polices, les déclarations de sinistres, la distribution, les mouvements de membres, la gestion des fournisseurs et plus encore.

Yuman Chan, directeur général de Bupa (Asia) Limited a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à CoverGo accélérer notre programme de transformation numérique. Grâce à des solutions et des technologies innovantes, nous sommes en mesure de créer des parcours de soins fluides. Offrir un parcours numériquement amélioré et connecté rend nos activités plus durables et offre à nos clients une expérience exceptionnelle. Les soins de santé innovants consistent à trouver de nouvelles façons de soigner les gens afin de faciliter et de rendre plus accessible le processus, de l'inscription jusqu'au règlement des sinistres. »

Tomas Holub, fondateur et PDG de CoverGo, a déclaré : « Nous sommes ravis d'aider Bupa dans son parcours de transformation numérique. Bupa s'est clairement engagé à numériser et à rationaliser son écosystème d'assurance maladie de manière efficace et évolutive en utilisant la plateforme d'assurance no code de pointe de CoverGo. Il s'agit également d'une validation des capacités de CoverGo en matière d'assurance maladie, puisque de grands assureurs du monde entier adoptent notre plateforme. Nous sommes impatients d'approfondir notre collaboration avec Bupa sur de nombreux produits et marchés. »

À propos de CoverGo

CoverGo est la principale plateforme no code d'assurance de santé, d'assurance multirisque et d'assurance vie permettant aux compagnies d'assurance d'accomplir leur transformation numérique de la façon la plus flexible, la plus évolutive et la plus rentable possible. Un nombre croissant de compagnies d'assurance et de nouveaux assureurs dans le monde adoptent CoverGo pour construire et lancer tous types de produits d'assurance en quelques jours, mettre en place une distribution omnicanal, et numériser l'administration des polices et les déclarations de sinistres. Parmi les clients de CoverGo figurent AXA, Bupa, MSIG (MS&AD), Dai-ichi Life, DBS Bank, et bien d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.covergo.com/ .

À propos de Bupa – Spécialiste mondial de la santé

L'objectif de Bupa est d'aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux et à créer un monde meilleur.

Nous sommes une entreprise de santé internationale au service de plus de 38 millions de clients dans le monde. Sans actionnaires, nous réinvestissons nos profits dans des soins de santé plus nombreux et de meilleure qualité au profit des clients actuels et futurs.

À Hong Kong, nous sommes connus comme le spécialiste de l'assurance maladie. Nous avons gagné la confiance de plus de 400 000 personnes et de 3 200 entreprises. Nous offrons une assurance maladie de qualité aux fonctionnaires de Hong Kong depuis plus de 20 ans.

Bupa fournit également des services de soins primaires par l'intermédiaire de Quality HealthCare Medical Services (QHMS), l'un des plus grands réseaux de cliniques privées de Hong Kong. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.bupa.com.hk/en/.

