Bureau de Solms Baruth : Nouvelle découverte de l'implication britannique dans le complot de « l'Opération Valkyrie » visant à tuer Hitler

- Le principal instigateur du complot allemand était un espion des services secrets britanniques (MI6) qui rencontrait régulièrement ses commanditaires tout au long de la préparation du fameux attentat.

Otto John a été dépêché pour rencontrer le MI6 sous les instructions du principal chef valkyrie, le colonel Georg Hansen.

- Des découvertes exclusives ont été faites au cours de la bataille juridique pour la restitution des biens confisqués par les nazis.

LONDRES, 22 novembre 2021 /PRNewswire/ -- De nouveaux éléments de preuve ont été découverts, qui montrent pour la première fois la participation britannique à l'opération « Valkyrie », le fameux complot raté du 20 juillet 1944 visant à tuer Hitler. Jusqu'à présent, les livres d'histoire présumaient que l'opération était exclusivement l'œuvre de la résistance allemande.

Nigel West, auteur spécialisé dans le renseignement, a fait cette découverte alors qu'il effectuait des recherches sur une nouvelle histoire de l'Abwehr, l'agence allemande de renseignement pendant la guerre. Au cœur de la conspiration se trouvait le grand-père du prince Frederick Solms-Baruth V, qui se bat contre le gouvernement allemand pour obtenir la restitution des biens de sa famille. Il a servi de base à la résistance et a été confisqué comme punition par les nazis après l'échec du complot.

Aujourd'hui, la découverte d'un agent britannique recruté par le MI6 deux ans avant la tentative et intégré au sommet de la résistance, montre que le MI6 était pleinement conscient et complice - sinon activement impliqué - dans la tentative d'assassinat.

L'ESPION

Le Dr Otto John, l'atout du MI6, était parfaitement placé pour agir en tant qu'espion. Sous couvert d'un avocat de la Lufthansa, il se rend fréquemment en Espagne et au Portugal, pays neutres, à la demande du colonel Georg Hansen (qui sera nommé à la tête de l'Abwehr), pour tenir des réunions approfondies avec les Britanniques concernant la liquidation d'Adolf Hitler, sans éveiller de soupçons.

COMMENT LA DÉCOUVERTE A ÉTÉ FAITE

Cette information n'a jamais été reliée jusqu'à ce que West fasse la découverte. Ses travaux précédents avaient déjà permis d'établir que l'agent Winsor du MI6 avait été en contact avec John, mais jusqu'à présent, personne n'avait réalisé l'importance de leurs rencontres et le rôle joué par John pour le colonel Hansen. Une autre confirmation est venue de MI5 Oxford-académique et ex-MI5 analyste Herbert Hart (plus tard professeur de jurisprudence à l'Université d'Oxford), qui a minuté dans John's récemment déclassifié MI5 dossier qu'il avait effectivement travaillé pour les Britanniques depuis 1942.

CE QUE CELA SIGNIFIE

Cela jette une nouvelle lumière sur le célèbre complot, qui était jusqu'alors attribué exclusivement à la résistance allemande. En tant qu'espion, John devait servir d'intermédiaire entre Georg Hansen et le MI6. Jusqu'à la recherche de West, qui sera publié dans son prochain livre, ce lien n'était pas clair.

LES DOSSIERS SECRETS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT NE SONT TOUJOURS PAS PUBLICS - LE CHAÎNON MANQUANT

Le MI6 détient un dossier scellé sur Otto John, qu'il ne déclassifiera pas au motif que le service n'a aucune obligation légale de le faire et qu'il a le devoir de protéger l'identité de tous les agents, même ceux qui sont morts depuis longtemps. Le Dr John est décédé en mars 1997.

LA RAISON DE LA DÉCOUVERTE

Solms-Baruth a poursuivi le combat de son père pour obtenir la restitution du domaine familial, actuellement toujours en possession de la République fédérale. Il a été confisqué par les nazis en raison du rôle central joué par son grand-père, le prince Frédéric III, dans le coup d'État du 20 juillet. Son grand-père a joué le rôle de conseiller pour la nouvelle constitution post-assassinat, basée sur le modèle britannique, et a fourni son château comme quartier général pour les préparatifs du complot.

Ce sont les recherches approfondies de l'équipe du prince Frédéric Solms-Baruth V qui ont permis à Nigel West d'établir que le château de Baruth était devenu le quartier général de la résistance, abritant les conspirateurs de l'Abwehr qui ont fourni aux Britanniques les explosifs et les fusées à retardement pour la bombe, puis de découvrir le lien avec les services secrets britanniques via Otto John.

« C'est sans précédent. L'objet de cette recherche était de confirmer catégoriquement que la maison de mon grand-père était le quartier général de la résistance. Je n'aurais jamais imaginé que cela révélerait aussi l'implication des Britanniques dans la tentative de faire tomber l'un des hommes les plus méchants de l'histoire. »

Prince Frederick Solms Baruth V

Le 9 décembre, une nouvelle audience est organisée devant les tribunaux allemands dans le cadre de l'affaire Solms-Baruth, qui dure depuis 32 ans, et comprend ces nouvelles preuves.

Le prince Frederick Solms Baruth V est disponible pour une interview

D'autres informations, notamment des extraits de dossiers du MI5, des photographies de l'espion Otto John, du chef de la résistance Georg Hansen, du prince Frederick Solms-Baruth III, du site de la résistance, des suites de l'opération Valkyrie et du prince Frederick V sont disponibles.

À PROPOS DU PRINCE FREDERICK SOLMS-BARUTH V :

Pour en savoir plus : https://www.solms-baruth.com/about-pince-frederick-solms-baruth-v

À PROPOS DE NIGEL WEST

Vous pouvez en lire plus ici : http://nigelwest.com/abouttheauthor.htm

Son livre Hitler's Nest of Vipers sera publié par Frontline Books en 2022.

SOURCE The Office of Solms Baruth