Bureau des Jeux mondiaux des pompiers de Chungju : les Jeux mondiaux des pompiers se terminent à Chungju

Hong Kong qui avec 230 pompiers avait envoyé la délégation la plus importante s'est assuré le sommet du classement avec 241 médailles d'or, suivie de la Corée du Sud avec 239 et de la Russie avec 32.

C'est cependant la Corée du Sud qui a remporté la pièce maîtresse avec le titre du TFA, 'Toughest Firefighter Alive' (pompier le plus endurant au monde).

Quelque 150 pompiers se sont opposés pendant quatre jours au cours des épreuves du TFA, consistant en tirage de tuyau flexible, course d'obstacles, escalade de tours et d'escaliers. Un sud coréen de 32 ans, Hong Beom-seok, a remporté le titre avec un temps de 4 minutes et 48,29 secondes.

Des événements annexes ont comporté une exposition de l'industrie de la lutte contre l'incendie et des réunions sur les politiques de lutte contre l'incendie, une enquête sur les incendies, un service médical d'urgence et divers programmes culturels.

« Nous sommes surpris devant l'ampleur et l'organisation des Jeux de Chungju. Nous allons également entreprendre de sérieuses préparations pour que les Jeux de 2020 à Aalborg soient le lieu de l'amitié et de l'unité pour tous les pompiers autour du monde, » a fait remarquer une personnalité officielle du comité d'organisation d'Aalborg.

La ville danoise d'Aalborg a été choisie pour accueillir les prochains jeux.

Les WFG ont été inaugurés en 1990 à Auckland en Nouvelle-Zélande afin de promouvoir l'amitié et la compétition sportive entre pompiers du monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/746617/close_photo.jpg