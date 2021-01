Burj Khalifa e Downtown Dubai recebem 2021 com um show de Ano Novo espetacular

A apresentação pirotécnica de tirar o fôlego, perfeitamente sincronizada com o show na fachada do Burj Khalifa, foi complementada por luzes e lasers, combinados com o show da Dubai Fountain, encantando todos que assistiram, ao vivo e on-line.

Ao comentar sobre a espetacular festa de Ano Novo em Downtown Dubai, Mohamed Alabbar, fundador da Emaar, disse: "A Emaar tem orgulho de oferecer experiências de classe mundial e, neste ano, apesar dos desafios que todos enfrentamos como comunidade global, não foi diferente. Em uma apresentação comemorando a União e homenageando os heróis de 2020, enviamos uma mensagem de esperança a todas as pessoas ao redor do mundo. Seguindo o espírito de coragem e sabedoria dos Emirados Árabes Unidos, continuaremos a seguir sua liderança e receberemos 2021 com otimismo e entusiasmo."

Pela primeira vez, a Emaar apresentou no Burj Khalifa as celebrações de Réveillon ao redor do mundo e convidou o público global a se unir virtualmente por meio de uma parceria com Zoom e transmissões ao vivo no YouTube e em outros canais de mídia social.

A Emaar e as autoridades governamentais superaram grandes desafios para a realização de um evento de grande escala durante uma pandemia. Com a ajuda de amplas medidas de desinfecção e regras de distanciamento social inovadoras para garantir a saúde e a segurança dos hóspedes do Réveillon, o evento foi um exemplo de excelente trabalho em equipe. O sucesso da noite não teria sido possível sem o apoio da liderança dos Emirados Árabes Unidos, das autoridades de Dubai, do Comitê Supremo de Gerenciamento de Crise da COVID-19, da polícia de Dubai, de todos os membros do Comitê de Segurança de Eventos, prestadores de serviços, fornecedores e voluntários, além da equipe Emaar.

A experiência pode ser assistida novamente on-line nos canais de mídia social da Emaar. O Burj Khalifa apresentará o show de Ano Novo da Emaar 2021 todas as noites até 7 de Janeiro e um novo show de laser e luzes até 31 de Março.

