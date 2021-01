Burj Khalifa et Downtown Dubaï entrent en 2021 avec une spectaculaire célébration du Nouvel An

Le feu d'artifice époustouflant, parfaitement synchronisé avec le spectacle sur la façade du Burj Khalifa, a été complété par des lumières et des lasers éblouissants, tous synchronisés avec le spectacle de la Fontaine de Dubaï, laissant les spectateurs du monde entier captivés à la fois sur et hors ligne.

Mohamed Alabbar, fondateur d'Emaar, a commenté le spectaculaire réveillon du Nouvel An dans le centre de Dubaï : « Emaar est fier de célébrer des expériences de classe mondiale et cette année, malgré les défis auxquels nous avons tous été confrontés en tant que communauté mondiale, n'a pas été différente. Dans le cadre d'un thème qui célébrait l'unité et rendait hommage aux héros de 2020, nous avons envoyé un message d'espoir à tous les habitants de la planète. Dans l'esprit de la direction courageuse et sage des EAU, nous continuerons à suivre leur exemple et à envisager l'année 2021 avec optimisme et enthousiasme. »

Pour la première fois, le Burj Khalifa a partagé les célébrations du Nouvel An du monde entier et a invité le public du monde entier à le rejoindre virtuellement grâce à un partenariat avec Zoom et à des flux en direct sur YouTube et d'autres canaux de médias sociaux.

L'Emaar et les autorités gouvernementales ont surmonté d'énormes difficultés en accueillant un événement de grande envergure pendant une pandémie. Avec l'aide de mesures de désinfection généralisées et de distanciation sociale innovantes pour assurer la santé et la sécurité des invités de la veille du Nouvel An, cet événement sans faille a été un exemple de grand travail d'équipe. Le succès de la soirée n'aurait pas été possible sans le soutien des dirigeants des EAU, des autorités de Dubaï, du Comité suprême pour la gestion des crises COVID-19, de la police de Dubaï, de tous les membres du Comité de sécurité des événements, des entrepreneurs, fournisseurs et bénévoles d'Emaar et de l'équipe d'Emaar.

L'expérience peut être suivie en ligne sur les médias sociaux d'Emaar. Burj Khalifa présentera Emaar NYE 2021 tous les soirs jusqu'au 7 janvier et proposera un nouveau spectacle laser et lumineux jusqu'au 31 mars.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1393737/Emaar_New_Years_Eve_2021.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=AViJKJhgr_Q

SOURCE Emaar