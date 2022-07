Burlington Stores, Inc. incorpora mais 3.200 metros quadrados ocupando um total de 9.560 metros quadrados na 1400 Broadway

NOVA YORK, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) anunciou hoje que a Burlington Stores, Inc. assinou um contrato de locação de um andar inteiro para incorporar mais 3.200 metros quadrados em espaços de escritório, anteriormente locados pela Uber. Com esta expansão, a Burlington ocupará 9.560 metros quadrados distribuídos por três andares inteiros no endereço 1400 Broadway.

"Valorizamos nosso relacionamento de longa data com a ESRT e temos o prazer de continuar a ampliar nossa presença na 1400 Broadway na cidade de Nova York", afirmou Gayle Aertker, vice-presidente executivo de desenvolvimento de lojas da Burlington Stores. "À medida que Burlington continua a crescer, estimamos a parceria da ESRT."

Localizado ao longo da Broadway Pedestrian Plaza, o endereço 1400 Broadway oferece acesso conveniente a transporte, restaurantes, hotéis e entretenimento nas proximidades. Os locatários se beneficiam da liderança da ESRT em eficiência energética e excelente qualidade do ambiente interno, que conta com filtros MERV 13 e ionização bipolar ativa, bem como de um lounge exclusivo para locatários e de um novo espaço de salas de reunião a ser entregue no final de 2022.

"A ESRT oferece valor excepcional em espaços saudáveis, modernizados e com eficiência energética, o que retém locatários de alta qualidade como a Burlington", disse Thomas p. Durels, vice-presidente executivo de imóveis da Empire State Realty Trust. "Continuamos a nos beneficiar do voo do mercado para a qualidade com nosso excelente portfólio repleto de amenidades."

Alan Desino, da Colliers International, representou a Burlington nas negociações da locação. Scott Klau, Neil Rubin e Erik Harris representaram o proprietário do imóvel.

Mais informações sobre a 1400 Broadway podem ser encontradas on-line.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) é um REIT que possui e administra escritórios, lojas e ativos multifamiliares em Manhattan e na área metropolitana de Nova York. A ESRT é a proprietária do Empire State Building – o edifício mais famoso do mundo – e da atração número um nos EUA do 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards do Tripadvisor e a número três no mundo, o recém-reimaginado e icônico Empire State Building Observatory. A empresa é líder em edifícios saudáveis, com eficiência energética e qualidade do ambiente interno, e tem as menores taxas de emissão de gases de efeito estufa por metro quadrado de qualquer portfólio REIT de capital aberto na cidade de Nova York. Em 30 de junho de 2022, o portfólio da ESRT era composto por aproximadamente 855 mil metros quadrados alugáveis de espaço de escritório, 65 mil metros quadrados alugáveis de espaço para lojas e 625 unidades residenciais em duas propriedades multifamiliares. Mais informações sobre a Empire State Realty Trust podem ser encontradas em esrtreit.com e seguindo a ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com as Leis Federais de Valores Mobiliários. Estas declarações podem ser identificadas por meio do uso de palavras como "supõe", "acredita", "estima", "espera", "pretende", "planeja", "projeta" ou a forma negativa destas palavras ou palavras ou expressões semelhantes que não se relacionem com assuntos históricos. Deve-se ter cautela ao interpretar e confiar em declarações prospectivas, visto que elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, além do controle da ESRT e podem afetar materialmente os resultados, o desempenho ou as conquistas reais. Estes fatores e riscos incluem, mas não estão limitados à, atual crise de saúde pública e interrupção econômica causadas pela pandemia da COVID-19, falha de condições ou desempenho em relação a qualquer evento ou transação descrita acima, mudanças regulatórias e outros riscos e incertezas descritos periodicamente nos arquivos da ESRT e da ESROP perante a SEC, incluindo aqueles estabelecidos em cada um dos relatórios anuais da ESRT e da ESROP no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, sob o cabeçalho "Fatores de risco". A menos que seja exigido por lei, a ESRT e a ESROP não assumem qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_Logo.jpg

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.