Busca de receitas de doces aumenta 30% na quarentena

SÃO CARLOS, Brasil, 19 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Durante a quarentena, pessoas estão buscando cada vez mais atividades para se manterem ocupadas. E com isso, a busca por receitas de doces também teve um crescimento de 30% em relação ao mês de fevereiro.

De acordo com os dados apontados em plataformas como o Google Trends, as receitas de doces com mais busca na internet estão sendo feitas por estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

E com esse impulsionamento, os blogs do segmento culinário estão colhendo resultados positivos com o novo comportamento das pessoas. É o que garante Vinícius Holmo, responsável pelo blog Pilotando Fogão, um dos maiores desse segmento.

"Acredito que por conta da quarentena, as pessoas estão buscando alternativas de manterem a mente ocupada. E nada melhor do que a criação de receitas para ajudar a aliviar a ansiedade e a tensão", disse.

Além disso, Holmo acredita que a busca por doces apenas reflete uma tendência do brasileiro de acabar transferindo sentimentos de ansiedade e nervosismo para esse tipo de alimento.

"O doce já é conhecido por ser um alimento fundamental no alívio da ansiedade e estresse, graças à sensação de endorfina que ele fornece de maneira quase imediata. E viver em uma situação de incerteza e caos, com certeza contribuiu para o aumento das receitas de doces. Estamos vendo isso diariamente no blog".

Entre uma das receitas mais buscadas do Pilotando Fogão, podemos mencionar "como fazer bolo de chocolate", representando uma alta de 40% somente no mês de abril, em relação ao mês anterior.

Por conta da alta procura, o blog vem subindo ainda mais receitas. "O brasileiro vem buscando cada vez mais receitas de doces e sobremesas fáceis de fazer, que não precise de complexidade e que sejam alimentos que toda casa possui. Por isso, estamos subindo receitas baseadas em todas essas buscas e necessidades dos leitores para esse momento", finaliza.

Website: https://pilotandofogao.com.br/

FONTE Pilotando Fogão

SOURCE Pilotando Fogão