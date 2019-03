Business Events Hangzhou : Ã©tablir la ville comme lieu propice pour les confÃ©rences de la Â« nouvelle Ã©conomie Â»

Faire de Hangzhou une destination de premier ordre pour les conférences internationales représente l'un des principaux objectifs de la ville et s'inscrit dans la mission générale de transformer Hangzhou en une importante plaque tournante internationale. Avec ses ressources étendues, Hangzhou jouit d'une position unique pour développer le secteur des réunions, voyages évènementiels, conférences et expositions (ou MICE pour meetings, incentives, conventions and exhibitions ). L'environnement urbain de Hagzhou est riche en verdure et associé aux nombreuses attractions culturelles qui peuvent être explorées en complément d'une conférence, il souligne les atouts uniques de la ville comme lieu de réunion.

Il y a encore quelques années, le secteur MICE à Hangzhou attirait des clients essentiellement sur la base de ses ressources ; désormais les avantages pour le secteur représentent un argument commercial important. Internet, les secteurs créatifs centrés sur la culture, les services financiers, la santé, ainsi que les énergies durables et renouvelables apparaissent parmi les secteurs qui ont récemment émergé à Hangzhou. Cette année, Hangzhou s'est fixé comme objectif de devenir la « ville nº 1 de l'économie numérique en Chine », en commençant par un projet clé pour promouvoir systématiquement l'économie numérique et en insistant sur la position de plus en plus dominante de Hangzhou en termes de présence de nombreux secteurs qui définissent la nouvelle économie.

L'empreinte croissante dans les secteurs MICE et également dans la nouvelle économie, en particulier les secteurs qui présentent des avantages naturels en raison de leur localisation à Hangzhou, a créé un cercle vertueux mutuellement bénéfique. Grâce à une série d'évènements comprenant le lancement d'une liste de publication qui classe la réussite de chaque conférence de « nouvelle économie » et la présentation de services financiers et des incitations de voyages pour soutenir les évènements MICE de « nouvelle économie » (60 produits de tourisme personnalisés couvrant les quatre catégories MICE), la campagne de marketing « Hangzhou, pour créer de nouveaux liens » est destinée à  :

Souligner les avantages des secteurs de la nouvelle économie de Hangzhou et améliorer les liens entre ces secteurs et le secteur MICE :

Gagner la reconnaissance du secteur et assumer la position de leader dans ces secteurs où une telle reconnaissance a été obtenue ;

Répondre aux préoccupations financières des entités qui souhaitent organiser leur événement à Hangzhou mais dont les membres pourraient ne pas disposer des moyens nécessaires pour être présents en offrant un soutien financier aux participants à l'évènement et en aidant au développement d'une économie privée qui propose des services au secteur MICE :

Informer le public général en ce qui concerne les avantages que possède Hangzhou pour le secteur MICE par des messages qui atteignent un public plus large.

