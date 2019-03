Business Events Hangzhou: Stadt als Veranstaltungsort für Konferenzen der „New Economy" bestimmt

In den letzten Jahren hat sich der MICE-Sektor von Hangzhou von einem Sektor, der hauptsächlich auf Ressourcenvorteile abzielte, zu einem Sektor gewandelt, bei dem nun auch seine Branchenvorteile ein starkes Argument darstellen. Das Internet, die kulturell ausgerichteten Kreativindustrien, Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen sowie erneuerbare und nachhaltige Energien gehören zu den jüngst in Hangzhou entstandenen Branchen. In diesem Jahr hat sich Hangzhou zum Ziel gesetzt, sich zur "Nr.1 der Digital Economy City in China" zu entwickeln, beginnend mit einem Schlüsselprojekt zur Förderung der digitalen Wirtschaft auf breiter Front. Dies unterstreicht die zunehmende Dominanz von Hangzhou in Bezug auf die Präsenz der vielen die New Economy prägenden Branchen.

Die wachsende Präsenz, sowohl in der MICE-Branche als auch in den Sektoren der New Economy, insbesondere in Branchen, die aufgrund ihrer Lage in Hangzhou natürliche Vorteile haben, hat zu einem für beide Seiten vorteilhaften Kreislauf geführt. Die Marketingkampagne "Hangzhou, Inspiring New Connections" zielt durch eine Reihe von Veranstaltungen, einschließlich der Veröffentlichung einer Liste, die den Erfolg jeder "New Economy"-Konferenz sowie die Einführung von Finanzdienstleistungen und Anreizen für die Reisebranche zur Unterstützung von "New Economy" MICE-Events (60 maßgeschneiderte Tourismusprodukte für die vier MICE-Veranstaltungen) einstuft, auf Folgendes ab:

Hervorhebung der Vorteile der neuen Wirtschaftssektoren in Hangzhou und die Verbesserung der Verbindungen zwischen diesen Branchen und dem MICE-Sektor;

Anerkennung in der Industrie und Einnahme einer Führungsposition innerhalb der Branchen, in denen eine solche Anerkennung erlangt wurde;

Förderung der Entwicklung einer Privatwirtschaft, die Dienstleistungen für den MICE-Sektor erbringt, durch finanzielle Unterstützung von Organisationen in Branchen, die ihre Veranstaltung in Hangzhou abhalten möchten, deren Mitgliedschaft jedoch möglicherweise nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt;

Aufklärung der Öffentlichkeit über die Vorteile des MICE-Sektors in Hangzhou durch Botschaften, die ein breiteres Publikum ansprechen.

