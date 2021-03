Businessunit Talent Management van PSI start 2021 met strategische overnames

Voortdurende internationale groei bevordert wereldwijde strategie en biedt klanten uitgebreide waarde

GLENDALE, Californië, 18 maart 2021 /PRNewswire/ -- De businessunit Talent Management van PSI groeit verder uit tot wereldwijd bedrijf in talentoplossingen met uitbreiding naar strategische markten. Vandaag kondigt PSI de overname aan van Human Scope (Hong Kong/Greater China) en Ottmann Global Partners (Duitsland), en de omzetting van Caliper Singapore, Caliper Australië, en Caliper Canada in entiteiten die volledig eigendom zijn.

Door in deze internationale markten te investeren, voegt PSI belangrijke oplossingen voor leiderschap in talentmanagement en voor assessment en ontwikkeling toe aan zijn portfolio en breidt het zijn bereik uit in strategische regio's. Deze overnames versterken en verdiepen de bestaande teams van PSI en voegen ervaren leiders toe om de wereldwijde groei te bevorderen.

Human Scope versterkt PSI met zijn sterke reputatie inzake hoogwaardige toepassingen op het vlak van organisatiepsychologie, gecombineerd met een pragmatische klantgerichte aanpak. Human Scope levert momenteel diensten in Azië-Pacific, het Midden-Oosten, Europa en de VS.

De diensten van Ottmann Global Partners omvatten leiderschapsassessment, executive coaching, organisatieontwikkeling en change management consulting, Het bedrijf versterkt PSI met ervaren consultants en een trackrecord van succesvolle resultaten. Deze overname breidt de aanwezigheid van PSI in Europa en daarbuiten uit.

Na de overname van Caliper in 2019 heeft PSI de overname van drie internationale partnerorganisaties van Caliper in gezamenlijk bezit afgerond. Sinds januari 2021 zijn Caliper Australië, Caliper Singapore en Caliper Canada volledig eigendom van PSI. Door deze overnames krijgt PSI een sterk leiderschap en een grotere voetafdruk in Azië-Pacific en Noord-Amerika.

"Alle vijf de overnames ondersteunen onze doelstellingen om verder uit te breiden naar belangrijke markten over de hele wereld en voegen iets toe aan PSI's groeiende pool van experts en oplossingen," aldus Peter Celeste, President van Global Talent Management. "We zijn blij dat we de organisatie wereldwijd verder kunnen laten groeien en tegelijkertijd diepgaande expertise op het gebied van talentbeoordeling en -ontwikkeling kunnen toevoegen, een breder klantenbestand kunnen bereiken en klanten in staat kunnen stellen nog meer waarde te ontlenen aan onze toegevoegde capaciteiten."

Klanten kunnen rekenen op de klantgerichte aanpak van deze organisaties, die een aanvulling vormt op een kernprincipe van PSI: mensen en organisaties helpen hun potentieel te verwezenlijken.

Over PSI

Wij zijn experts in talent. Wij zijn psychologen, data scientists en HR-consultants die wereldwijd talenten screenen, selecteren, ontwikkelen en in dienst nemen. Met psychologie in ons hart en technologie in onze vingertoppen stellen wij u in staat om datagestuurde beslissingen over mensen te nemen. Wij leveren jaarlijks meer dan 30 miljoen beoordelingen in meer dan 50 talen en zorgen overal dat het werk erop vooruit gaat. Ontsluit het potentieel aan talent. Maak uw ambities waar.

