Butchershop présente Le Projet Clarté pour les start-ups, les entreprises, les marques, les organisations and les équipes à l'international

Le Cabinet-conseil aux entreprises et marques affirme que « Nous sommes tous nuls quand il s'agit de Clarté » et lance sa nouvelle plateforme pour aider à lutter contre les défaillances dans l'environnement de travail

SAN FRANCISCO, le 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Butchershop, le cabinet-conseil aux entreprises et marques récompensé et basé à San Francisco a aujourd'hui officiellement lancé Le Projet Clarté, une plateforme donnant accès à des ateliers simplifiés et à des outils technologiques permettant aux organisations et aux équipes de lutter contre les défaillances en générant un maximum de clarté autour de leurs initiatives. Le Projet Clarté c'est : des conseils, un changement d'attitude, des outils technologiques, des services facilités et une conception axée sur la concentration et la discipline pour aider les entreprises et les marques à démarrer, à se développer, à évoluer, à innover et à créer de nouvelles stratégies, de nouveaux services et produits.

Depuis plus de dix ans, Butchershop aide les entreprises originaires de la Silicon Valley, des États-Unis et d'Europe à accomplir le même travail, et, suite à l'ouverture de leur bureau en Europe, va lancer Le Projet Clarté, dédié principalement aux responsables de start-ups et aux équipes travaillant en entreprises. Alors que les chefs d'entreprises et de marques se battent contre les difficultés de l'économie mondiale et le télétravail à long-terme des employés causés par le COVID-19, il est plus que jamais important de voir les choses avec clarté dans l'environnement de travail si l'on veut sauver des industries entières.

Le Projet Clarté comprend quatre offres initiales pour les entreprises qui cherchent à éviter le pire à un moment décisif pour leurs affaires :

Facilitation: Des ateliers en personne ou en ligne pour diriger les groupes à travers le processus pré-mortem, grâce à la nouvelle application PreMortem créée par Butchershop. Conseil: Il s'agit de développer chaque résultat prioritaire de l'atelier pré-mortem, d'étudier les questions qui permettront d'élaborer une stratégie contre les défaillances, d'assigner les responsabilités, d'analyser les dépendances et de mettre en évidence les prochaines étapes à suivre. Enseignement: Familiarisez vos équipes avec le processus pré-mortem, les méthodes et outils technologiques tels que l'application PreMortem. Nos clients auront un accès gratuit à l'application PreMortem. Conversation: Les discours à l'honneur mettent en évidence le changement d'attitude permet de lutter contre les défaillances afin que les équipes, les organisations, les entreprises et les communautés se rallient à cette cause.

En plus des services en personne et virtuels, Le Projet Clarté met également à disposition des dirigeants intéressés l'application PreMortem : une méthodologie numérique PreMortem (version bêta) incluant des innovations performantes. Maintenant, peu importe l'heure et le lieu, les équipes peuvent avoir confiance en leur processus, en les prochaines étapes et au terme de leurs initiatives où qu'elles soient dans le Monde.

« Nous avons appliqué la méthodologie du Projet Clarté avec des clients tels que Haufe, Nike, Databricks et Zider, sans compter que nous avons utilisé cette méthode pendant des années à Butchershop et nous sommes confiants dans la capacité de la plateforme à apporter le maximum de clarté pour les entreprises et leurs équipes. Peu importe l'industrie ou le domaine, le cycle de vie de l'investissement, le projet ou l'initiative, le manque de clarté est l'une des principales raisons qui peuvent expliquer la chute d'importantes entreprises, » explique Trevor Hubbard, PDG et Directeur Artistique Exécutif de Butchershop, fondateur du Projet Clarté « Nous sommes honnêtes en affirmant que beaucoup d'entre nous sont nuls quand il s'agit de clarté. Il n'a jamais été aussi crucial pour les entreprises de réexaminer ce qu'ils offrent au monde, ce qu'ils peuvent transmettre et comment le transmettre. Que l'initiative soit petite ou grande, la clarté est un point important pour éviter l'échec, et c'est de cette façon qu'un plan d'action fait un véritable succès.»

À propos de Butchershop

Butchershop est un cabinet-conseil indépendant et récompensé, basé à San Francisco. Notre but est de construire une agence créative pour le futur de la culture et du commerce, et notre mission actuelle est d'aider les dirigeants d'entreprises à transformer de grandes idées en marques que les gens adorent. Nous faisons cela grâce à notre expertise des marques, des organisations et grâce à la conception d'expériences. Nos clients partenaires sont des entreprises B2B, B2C, des start-ups en phase initiale ou avancée et des équipes classées Fortune 500 dans tous les domaines d'activité, y compris Okta, Zenefits, Lightspeed Venture Partners, Good Eggs, Nike, Converse, et Mountain Hardwear.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1278686/The_Clarity_Project_Logo.jpg

