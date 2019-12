Butterfly Network étend l'accès à l'échographie avec de nouveaux produits d'Android et d'Affirm

Butterfly iQ, premier système d'échographie à une seule sonde pour tout le corps, est désormais plus accessible grâce à sa compatibilité avec de nouveaux appareils mobiles et des options de financement abordables.

GUILFORD, Connecticut, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Butterfly Network, Inc. a annoncé aujourd'hui la nouvelle compatibilité étendue de Butterfly iQ avec 10 appareils Samsung et Google et des options de financement supplémentaires d'Affirm Inc., démocratisant ainsi encore plus la disponibilité de l'imagerie médicale.

« Un élément critique de notre mission est d'augmenter la liste d'appareils compatibles et d'étendre les options de financement afin de démocratiser les soins de santé en élargissant l'accès à l'imagerie médicale », a déclaré Gioel Molinari, président de Butterfly Network.

Depuis son introduction en 2018, Butterfly iQ a été rapidement adopté par des dizaines de milliers de médecins, de techniciens en soins médicaux d'urgence, d'auxiliaires médicaux, d'infirmiers et d'autres prestataires de soins de santé du monde entier.

En tant que système d'exploitation mobile numéro un à l'échelle mondiale, la portée d'Android mettra l'échographie sur le lieu d'intervention entre les mains d'un plus grand public, portant la liste d'appareils compatibles de Butterfly iQ à 1 tablette et 9 téléphones Android, avec l'ajout d'autres appareils et fonctionnalités à l'avenir.

Samsung Galaxy (Modèle S10 SM-G973U, SM-G973U1)

Samsung Galaxy S9 and S9+, et supérieurs

Samsung Galaxy Tab S6

Google Pixel 3 et 3XL, et supérieurs

Pour obtenir une liste complète des appareils compatibles, consulter ce lien.

L'impact médical et l'accessibilité globale de l'échographie ont été limités dans le passé par le coût élevé des systèmes traditionnels. La mission continue de Butterfly est de réduire cet obstacle à l'entrée. Grâce à la technologie financière d'Affirm, qui offre aux clients une alternative de paiement transparente aux espèces et au crédit traditionnel, Butterfly Network offre désormais une échographie à un prix plus bas que jamais auparavant, à partir de 58 USD/mois.

Un financement est offert pour des durées de 12, 24 et 36 mois avec un taux en pourcentage annuel de 0 % pour les praticiens qualifiés et sera uniquement applicable pour un achat initial incluant une sonde Butterfly iQ, avec des frais de renouvellement facturés à la fin de la première année en l'absence d'un paiement d'abonnement anticipé.

À propos de Butterfly Network

Fondée par le Dr Jonathan Rothberg en 2011, Butterfly Network a créé le premier système au monde d'échographie portable à sonde unique pour tout le corps, Butterfly iQ, rendant ainsi la technologie échographique universellement accessible et abordable. Butterfly Network a pour mission de démocratiser les soins de santé pour les 4,7 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'imagerie médicale. Grâce à sa technologie brevetée Ultrasound-On-Chip™, Butterfly Network ouvre la voie à une détection plus précoce et au diagnostic à distance des problèmes de santé dans le monde.

