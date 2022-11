BV promove a arte para escolher design do primeiro cartão do skate do país

SÃO PAULO, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O artista gráfico e designer Mottilaa foi o grande vencedor da votação promovida pelo banco BV para escolher a estampa do primeiro cartão de crédito voltado para skatistas do Brasil. Com uma arte que contempla elementos do skate como união, cultura, companheirismo e diversidade, Mottilaa superou a concorrência de Negritoo e Luna Bastos.

"A arte que criei é uma homenagem ao dia a dia no skate: a manobra acertada, o cair e levantar, a mão estendida pra te ajudar, a persistência, as risadas na sessão, os shapes quebrados, as comemorações, o ativismo e as batalhas que você trava com você mesmo", explicou.

O resultado foi divulgado durante as finais do STU Open Rio, evento patrocinado pelo banco BV e que foi finalizado neste domingo no Rio de Janeiro, com a presença de alguns dos principais atletas do planeta.

Mottilaa também elogiou os outros dois finalistas da ação. "Gostei de ver as artes da Luna e do Negritoo e a leitura que fizeram do conceito de leveza no skate. É muito legal ver que a arte de cada um tem uma visão diferente do tema e na minha opinião essa é a grande beleza".

O primeiro cartão de crédito voltado aos praticantes de skate terá série de benefícios, que serão desenvolvidos em conjunto com os profissionais da modalidade.

"O banco BV conseguiu mais uma vez inovar e se aproximar do universo do skate aqui no Brasil. Parabenizamos todos os participantes, em especial os três finalistas e ver a divulgação do resultado em um dia tão especial para a modalidade no país é muito especial", falou Tiago Soares, gerente executivo de Sustentabilidade e Brand Experience do banco BV.

Até o primeiro trimestre de 2023, quando o cartão será lançado, o BV fomentará as várias etapas do processo de criação junto à comunidade do skate.

Sobre o banco BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de Varejo, Corporate & Investment Banking, Asset Management e Private Banking. Em sua estratégia reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. O banco é líder e especialista no financiamento de veículos usados leves e a primeira instituição a neutralizar a emissão de poluentes dos veículos que financia. Conhecida pelas parcerias com startups, a instituição apresenta soluções inovadoras para o mercado. O banco BV definiu seus compromissos com os pilares ambientais, sociais e de governança no documento público "Compromissos para um futuro mais leve 2030".

