Bye, bye, aparência cansada: conheça o tratamento de olheiras com ácido hialurônico

SÃO PAULO, 26 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Em tempos que devemos usar com frequência máscaras de proteção respiratória, o poder expressivo do olhar é maior ainda. Engana-se quem pensa que o cansaço é o único causador das olheiras. Existem outros fatores que contribuem para a formação dessas alterações que podem modificar a expressão dos olhos.

A médica dermatologista Dra. Ritha Capelato, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), explica que, em grande parte dos casos, a olheira é genética e costuma ser percebida após os 30 anos, com o envelhecimento da pele. "Na maioria dos casos são de causa genética e aumentam com a idade, pois ao passar dos anos perdemos gorduras da face, os ligamentos vão afrouxando e muitas vezes as olheiras tendem a aumentar e até começar a formação de bolsas", afirma.

Capelato conta que, inicialmente, é preciso identificar a causa. Pode ser pigmentação da pele, profundidade, flacidez, bolsa de gordura ou todos juntos. A cor acastanhada da olheira é causada pelo excesso de melanina. Já a arroxeada, é causada pelo aumento do calibre dos vasos sanguíneos na região.

Entre as formas de tratamento para diminuição das olheiras, estão os procedimentos estéticos não-cirúrgicos, que também são pouco invasivos, possuem resultados efetivos para esses casos, e devem sempre ser realizados por um profissional especializado. Para a Dra. Ritha, o ácido hialurônico é o principal aliado no tratamento das olheiras, onde preenche-se a área profunda e há hidratação da área da região dando um refinamento e amenizando o olhar de cansaço. "O ácido hialurônico vai melhorar a profundidade da olheira, porém, como ele hidrata a pele, ele também dá uma melhorada na coloração", comenta a médica.

Restylane® foi o primeiro ácido hialurônico injetável lançado no mercado mundial. "O tratamento das olheiras está ganhando ainda mais notoriedade por conta da pandemia e o uso de máscaras, que acaba deixando o olhar em evidência. A região dos olhos fala muito sobre a individualidade e personalidade de cada um, por isso é importante cuidarmos bem dela", explica a Dra. Ritha. Como uma das opções para o tratamento das olheiras, Restylane® tem como objetivo rejuvenescer e preencher, com naturalidade, regiões marcadas pelo avançar da idade, com resultados de longa duração comprovados clinicamente.

Podem ainda ser realizados outros procedimentos de forma combinada a fim de melhorar pontos localizados no entorno dos olhos, para além das olheiras. É o caso do tratamento de linhas finas, também com preenchedor de ácido hialurônico. Para conquistar efeitos mais duradouros, dependendo da avaliação médica, pode conciliá-los à aplicação de toxina botulínica.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

