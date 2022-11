BYJU'S Education For All anuncia Lionel Messi como embaixador global da marca

A BYJU'S EFA é a divisão sem fins lucrativos e de impacto social da BYJU'S

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BYJU'S, líder mundial em tecnologia educacional, anuncia hoje a estrela do futebol e ícone esportivo global Lionel "Leo" Messi como o primeiro embaixador internacional da marca Education For All (Educação para Todos, em português), braço de impacto social da BYJU'S. Messi, que joga no Paris Saint-Germain e é capitão da seleção argentina de futebol, assinou um acordo com a BYJU'S para promover a causa da educação equitativa.

Esta associação com um dos esportistas mais populares do mundo está em linha com a expansão global da BYJU'S e seu compromisso em tornar a educação acessível, financeiramente possível e equitativa para todos. No início deste ano, a BYJU'S fez história ao se tornar patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2022™ ️no Catar. O futebol tem cerca de 3,5 bilhões de fãs em todo o mundo e Lionel Messi tem um alcance de 450 milhões de pessoas em suas redes sociais. A parceria de longo prazo começa quando Messi embarcar para disputar a Copa do Mundo da FIFA 2022™ ️como capitão da seleção de futebol da Argentina e em seu último esforço para vencer a competição, enquanto aparece em campanhas globais que promovem a Education for All da BYJU'S .

A BYJU'S enxerga Lionel Messi como "O Maior Aprendiz de Todos os Tempos", cuja paixão pelo aprendizado contínuo redefiniu o significado do que é possível alcançar no futebol. Amplamente reconhecido como o melhor armador, driblador e cobrador de faltas do mundo, o sete vezes vencedor da Bola de Ouro atribui seu sucesso ao compromisso de aprender mais a cada dia. A BYJU'S acredita que Messi será o mentor ideal para centenas de milhões de jovens em todo o mundo por meio de sua ética de trabalho inabalável, estudo de jogo e amor pelo aprendizado.

Sobre este anúncio, Divya Gokulnath, cofundadora da BYJU'S, diz: "Estamos honrados e animados em ter Lionel Messi como nosso embaixador global. Ele é um talento único em uma geração cuja busca pela excelência, humildade e confiança ressoam profundamente com os valores da BYJU'S. Ele saiu das categorias de base para se tornar um dos esportistas mais bem-sucedidos de todos os tempos. Esse é o tipo de oportunidade que a Education For All, da BYJU'S, quer criar para as quase 6 milhões de crianças que capacita atualmente. Ninguém representa melhor o poder de aumentar o potencial do que Lionel Messi. Não nos surpreende que o maior jogador de todos os tempos seja também o maior aprendiz de todos os tempos. Tenho certeza de que essa parceria inspirará milhões de pessoas em todo o mundo a sonhar mais alto e aprender melhor. Como os fãs de futebol sabem, com Messi ao seu lado, tudo é possível".

Lionel Messi também expressou confiança de que sua parceria com a BYJU'S Education For All inspirará jovens aprendizes em todo o mundo "Escolhi firmar essa parceria porque a missão da BYJU'S de fazer com que todos se apaixonem pelo aprendizado se alinha perfeitamente aos meus valores. A educação de alta qualidade muda vidas, e a BYJU'S transformou as carreiras de milhões de estudantes em todo o mundo. Espero inspirar jovens aprendizes a alcançar e permanecer no topo". Messi também administra sua própria organização de caridade, a Fundação Leo Messi, que nasceu em 2007 com a ideia de que todas as crianças deveriam ter as mesmas oportunidades de realizar seus sonhos.

Com sede corporativa em Bengalore, na Índia, e escritórios em 21 países, a BYJU'S atende atualmente às necessidades de aprendizado de mais de 150 milhões de estudantes em todo o mundo por meio de conteúdo personalizado e adaptável. Nascida em 2011, a BYJU'S está transformando a maneira como os alunos pensam e aprendem por meio de uma combinação única de produtos digitais de ponta e centros físicos de aprendizado. A BYJU'S Education For All, sua iniciativa social, nasceu em 2020 e visa atingir e ensinar gratuitamente pelo menos 10 milhões de crianças até 2025. Um prolífico patrono do esporte, a BYJU'S também é patrocinadora oficial das camisas das seleções masculina e feminina de Críquete da Índia.

FONTE BYJU'S

