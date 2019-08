Byla zahájena registrace pro profesionální návštěvníky 2. veletrhu CIIE

Druhý veletrh CIIE, který se má konat v listopadu v Šanghaji, představí sedm výstavních oblastí: obchod se službami, automobily, vybavení, věda a technika, životní styl, zdravotnické vybavení a výrobky pro péči o zdraví a potraviny a zemědělské produkty.

Plánovaná výstavní plocha pro výstavu společností a podniků na druhém veletrhu CIIE bude pokrývat 300 000 metrů čtverečních, což je více než plocha prvního veletrhu.

Druhý veletrh CIIE bude vzhledem k ekonomickému růstu Číny a rostoucí spotřebě rozšířen o výstavní plochu pro špičkové spotřební zboží a ukáže produkty související s rozšířenou realitou, virtuální realitou a vyspělou péčí o seniory.

Expo definuje profesionální návštěvníky jako odběratele, průmyslové zasvěcence a odborníky z podniků, vládních orgánů, veřejných institucí a společenských organizací.

Pro největší možné zjednodušení procedury registrace profesionálních návštěvníků se pořadatelé akce rozhodli pro následující opatření:

Za prvé, loňští návštěvníci budou osvobozeni od nutnosti opětovné registrace. Když se přihlásí na registrační platformu, informace, které dříve odeslali, se načtou automaticky po kliknutí na odkaz „I'M A REGISTERED BUYER OF THE FIRST CIIE" (JSEM REGISTROVANÝ ODBĚRATEL PRVNÍHO CIIE).

Za druhé, lhůta pro registraci byla prodloužena. Profesionální návštěvníci se budou moci zaregistrovat do 30. září, o měsíc později ve srovnání s loňským rokem.

Zatřetí, podrobné informace o aktivitách na veletrhu CIIE budou poskytovány profesionálním návštěvníkům po dokončení registrace a budou zasílány pravidelné e-maily týkající se vystavovatelů a jejich produktů.

V loňském roce se v Šanghaji konal první veletrh CIIE, díky kterému svět mohl poznat úspěchy globalizace a hospodářského růstu země.

Hodnota potenciálních obchodů uzavřených během veletrhu dosáhla 57,8 miliardy USD. Nejmodernější inteligentní technologie tvořily největší kategorii v hodnotě 16,5 miliardy USD, následovala potravinářská a zemědělská produkce ve výši 12,7 miliardy USD a automobily ve výši 12 miliard USD.

Druhý veletrh CIIE se bude konat v Šanghaji od 5. do 10. listopadu 2019.

O Čínském mezinárodním veletrhu dovozu (CIIE)

Veletrh CIIE je čínská národní výstava dovozu, společně sponzorovaná Ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky a Šanghajskou městskou lidovou vládou.

