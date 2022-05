BYRON ALLEN'S ALLEN MEDIA GROUP LANZA THE WEATHER CHANNEL EN ESPAÑOL -- LA PRIMERA CADENA EN ESPAÑOL 24/7 DEDICADA A NOTICIAS DEL ESTADO DEL TIEMPO

Cadena Televisiva en Español con Transmisión Digital y Gratuita Financiada por Anuncios Se Lanza Durante el 40 Aniversario de The Weather Channel

The Weather Channel en Español anuncia sus primeros meteorólogos, incluyendo al meteorólogo veterano Albert Martínez.

LOS ANGELES, 2 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La cadena televisiva The Weather Channel de Allen Media Group perteneciente a Byron Allen – la fuente no.1 de noticias sobre el estado del tiempo en la televisión- se enorgullece en presentar el lanzamiento de su nueva cadena de televisión gratuita, The Weather Channel en Español. Es la primera cadena de transmisión digital 24/7 en español en EE. UU. The Weather Channel en Español hace además su debut histórico en el 40 aniversario del lanzamiento de la cadena televisiva The Weather Channel. The Weather Channel en Español ya ha firmado con grandes patrocinadores como Ford, GEICO, General Motors, Toyota, Walmart entre otros.

The Weather Channel en Español ofrece una variedad de contenido sobre el estado del tiempo en español, incluidos pronósticos locales específicos e historias que permitirán al televidente entender la variación detrás de los eventos del estado del tiempo, la climatología y el impacto humano. Además, la nueva cadena con transmisión gratuita utilizará todos los recursos de The Weather Channel, incluida su reconocida tecnología en realidad inmersiva mixta (IMR) premiada con múltiples Emmy®. Los televidentes podrán disfrutar de la misma calidad excepcional y a tiempo de los reportajes en que confían de The Weather Channel, además de la colaboración incondicional de las plataformas de Allen Media Group como Pattrn- su cadena dedicada al medio ambiente y la sostenibilidad.

"El mercado hispano está muy bien posicionado en los servicios de transmisión digital, pero está desatendido. Nuestro lanzamiento de The Weather Channel en Español es histórico y es un reconocimiento al crecimiento significativo de la población hispana en EE.UU. y la necesidad constante de mantener a todo el público informado y a salvo mientras los desastres naturales con costos multimillonarios incrementan- especialmente en millones de hogares en EE. UU. en donde se habla español como idioma primario y secundario," dijo Byron Allen, fundador, presidente y director ejecutivo de Allen Media Group, la compañía matriz de The Weather Channel. "Estoy orgulloso de poder decir que The Weather Channel en Español podrá incrementar la seguridad y el conocimiento sobre el tiempo extremo con el apoyo total de la cadena número uno en noticias del estado del tiempo con todos sus recursos, infraestructura, tecnología y científicos."

"Estoy muy orgullosa de ser parte de esta importante inversión de Allen Media Group en The Weather Channel en Español," dijo Sussy Ruiz, editora en jefe de The Weather Channel en Español. "The Weather Channel ha sido catalogado como la marca más confiable de noticias en EE.UU. por 11 años consecutivos, y la quinta más creíble en general. Todos los recursos de The Weather Channel han sido dispuestos para asegurarnos de que The Weather Channel en Español alcance la misma excelencia de los últimos 40 años de The Weather Channel."

"The Weather Channel en Español representa nuestro compromiso con The Weather Channel de mantener a todo el público informado y seguro cuando el tiempo severo azota," dijo Nora Zimmet, presidente de contenidos y series originales para Weather Group. "Además de información vital sobre el estado del tiempo y clima, The Weather Channel en Español también provee tecnología innovadora, historias integrales con programación original, convincente y de interés para el público."

Los primeros meteorólogos en unirse a The Weather Channel en Español son Albert Martínez, Henry Golac, Milmar Ramírez, Jessica Fernández, Abel Hernández y Lorena Lim.

Martínez trae consigo más de 13 años de experiencia a The Weather Channel en Español y es reconocido como uno de los nombres más confiables en la cobertura del estado del tiempo, especialmente entre la audiencia hispana. Ha sido galardonado 13 veces con un Emmy ®; ha recibido 5 premios Telly y es uno de los meteorólogos con más audiencia en la industria. Su experiencia incluye coberturas en vivo y reportajes sobre el cambio climático, ciencias y astronomía. En su nuevo rol como meteorólogo sénior, Martínez será responsable de dirigir y manejar todos los aspectos de la cobertura del estado del tiempo para The Weather Channel en Español, incluyendo la implementación de su previa experiencia con el uso de la tecnología en realidad inmersiva mixta (IMR) como embajador de Max Reality para The Weather Company (IBM). Antes de unirse a The Weather Channel en Español, Martínez fue el presentador y jefe de meteorología del programa Despierta América, Edición Digital, Noticiero Univision y Prende TV de la cadena Univision.

Ram í rez también es meteoróloga con experiencia en reportajes en español y ha sido galardonada con un Emmy ®. Anteriormente fue presentadora en Telemundo y Univision Dallas donde presentaba el pronóstico del tiempo y coordinaba la cobertura del mal tiempo.

Fern á ndez se une a nuestra cadena desde Univision 23 en Miami . Previo a ese rol, fungió como meteoróloga en la estación de NBC KGNS 8 Gray Television en Laredo, Texas y WSVN Canal 7 Miami/Sunbeam Television. Ella tiene una maestría en meteorología de la Universidad de Miami .

Hernández trae consigo más de 20 años de experiencia presentando el estado del tiempo en grandes mercados hispanos como Nueva York , Miami , Dallas y San Antonio . Hernández ha recibido múltiples galardones del Emmy ® en varias categorías incluidas la de mejor presentador, mejor presentador durante el tiempo severo y mejor video periodista por un reportaje del medio ambiente Texas .

trae consigo más de 20 años de experiencia presentando el estado del tiempo en grandes mercados hispanos como , , y . Hernández ha recibido múltiples galardones del Lim se une a The Weather Channel en Español proveniente de Salt Lake City, Utah , donde fue meteoróloga en jefe para la estación local de Telemundo. Lim fue responsable de pronosticar y planificar eventos meteorológicos significativos en la región, además de coordinar y producir coberturas meteorológicas para mercados como Sacramento , Tampa , Denver , Las Vegas y Arizona . Anteriormente fue meteoróloga en jefe en una estación de noticias local de Oklahoma y ocupó roles como meteoróloga e investigadora en el Instituto Nacional de Oceanografía de Cuba y el Instituto Nacional de Meteorología.

Al momento de su lanzamiento, The Weather Channel en Español será 100% gratis y estará disponible en plataformas digitales y dispositivos móviles. El contenido estará enfocado en EE. UU., Latinoamérica y el Caribe. The Weather Channel en Español también estará disponible en la aplicación de The Weather Channel.

The Weather Channel en Español

The Weather Channel en Español es la primera cadena de transmisión digital gratis 24/7 en español en EE. UU. que provee cobertura de noticias en EE. UU., Latinoamérica y el Caribe. La cadena es 100% gratis y está disponible en diferentes plataformas digitales. The Weather Channel en Español ofrece una variedad de contenido sobre el estado del tiempo en español, incluido pronósticos regionales e historias que le permitirá al televidente entender la

variación detrás de los eventos del estado del tiempo, la climatología y el impacto humano. The Weather Channel en Español es una extensión de la cadena televisiva de The Weather Channel, la fuente no. 1 de información y noticias sobre el estado del tiempo en la televisión.

Para más información siguenos en Facebook, Instagram y Twitter.

The Weather Channel

Desde su lanzamiento hace 40 años, la cadena televisiva The Weather Channel se ha convertido en la más valorada y distribuida en América. La cadena televisiva de The Weather ha sido líder en la cobertura del tiempo severo, suministrando los análisis más completos en comparación a cualquier otro medio y sirviendo como la única fuente nacional de cobertura continua de 24 horas durante tormentas en el país. Con meteorólogos que analizan, pronostican y reportan el clima, su sabiduría es inigualable. En el 2018 la encuesta Ipsos posicionó a The Weather Channel como el nombre más confiable en las noticias; en los años 2021 y 2019, The Weather Channel fue galardonado con un Emmy por su tecnología innovadora en realidad inmersiva mixta (IMR) que está cambiando la presentación tradicional del estado del tiempo. Por 11 años consecutivos (2011-2021), la encuesta Harris Poll ha posicionado a The Weather Channel como "la marca televisiva del año." Para más informacion, pueden visitar a www.weathergroup.com

