Бытовая техника китайской компании Changhong на онлайн-платформе 131-й Кантонской ярмарки 

Компания Changhong проведет несколько презентаций новых товаров и прямых трансляций, а также продемонстрирует свою линейку продукции в нескольких выставочных залах виртуальной реальности и на виртуальных выставочных площадках, что позволит заинтересованным покупателям получить полную и подробную информацию о каждом товаре и его функциях. Все выставки и экспоненты будут доступны круглосуточно, так как это онлайн-мероприятие. Покупатели могут просматривать продукцию, участвовать в переговорах и заказывать товары в любое время из любого часового пояса без временных и географических ограничений.

Компания Changhong использует концепцию Интернета вещей (IoT), больших данных и 5G в процессе исследований, разработки и производства продукции, формируя тренды и повышая качество обслуживания. Это, например, умный телевизор серии M8, первая в своем роде модель кондиционера Eva, способная отвечать на голосовые команды на нескольких языках без подключения к онлайн-устройству, а также холодильник и стиральная машина Space Pro, оснащенные ведущими мировыми ультратонкими технологиями.

Несмотря на различные неопределенности во всем мире, деятельность компании Changhong за пределами внутреннего рынка Китая остается устойчивой. В 2021 году зарубежный бизнес производителя побил все предыдущие рекорды: выручка от продажи бытовой техники за пределами Китая выросла более чем на 10 % по сравнению с прошлым годом, а выручка от продажи продукции марки CHiQ выросла примерно на 20 %.

Компания Changhong дополнительно оптимизировала свои каналы онлайн- и офлайн-продаж, ускоряет создание дополнительных каналов на зарубежных рынках, а также формирует ассортимент товаров с учетом потребностей аудитории на ведущих платформах электронной коммерции по всему миру.

По состоянию на конец 2021 года разработанная компанией Changhong марка CHiQ с более богатым и конкурентоспособным ассортиментом продукции теперь представлена более чем в 20 странах/регионах и на 40 платформах электронной коммерции. По сравнению с прошлым годом выручка от продаж компании в сфере электронной коммерции выросла более чем на 40 %. Телевизоры и холодильники марки CHiQ занимают ведущие позиции среди наиболее продаваемых продуктов на европейской платформе Amazon, а также на платформах Юго-Восточной Азии Shopee и Lazada.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1798046/K.jpg

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