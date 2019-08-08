Бывшие главы европейских государств присоединяются к команде ToJoy

Летта и Файман присоединяются к другим бывшим главам государств, сотрудничающим с ToJoy, включая экс-президента Коста-Рики Хосе Марию Фигереса Ольсена, бывшего президента Сербии Бориса Тадича и экс-премьер-министра Бельгии Ива Летерма. Они будут играть активную роль в продвижении курса ToJoy на интернационализацию. Китайская компания является крупнейшим в стране бизнес-акселератором. ToJoy создала совместную платформу, обеспечившую бурный рост целому ряду предприятий Поднебесной.

На текущем этапе своего международного развития компания активно привлекает высококлассные международные проекты на свою платформу, предлагая им использовать аналогичные возможности в Китае с конечной целью обеспечить как китайским, та и зарубежным проектам возможность расширения в глобальном масштабе

На приветственной церемонии 25 июля Энрико Летта выразил твердую уверенность в том, что характерная для ToJoy практика совместного освоения экономических возможностей представляет собой будущее мирового бизнеса.

В ходе аналогичного мероприятия 28 июля Вернер Файман подчеркнул: "Для того, чтобы решить наиболее острые проблемы сегодняшнего общества, нам нужны справедливая экономика, мир без войн и тесное сотрудничество. И усилия ToJoy ведут нас по верному пути, подавая отличный пример коллегам и соратникам".

Президент ToJoy Group г-н Лу Цзюньцин поприветствовал двух опытных политических деятелей словами: "Мы мечтаем, чтобы у бизнеса не было национальных границ. И появление двух столь влиятельных фигур международной политики в нашей команде наглядно демонстрирует успехи ToJoy в реализации амбициозной концепции обмена идеями и совместного освоения возможностей без преград".

Практические методы осуществления данной концепции представляют собой отличный ориентир для китайских компаний на фоне дальнейшей реализации инициативы "Пояс и путь". Международный генеральный директор ToJoy г-н Цзюнь Гэ добавил: "Наша компания стремится к достижению той же цели, на которую направлена инициатива китайских властей, - предоставлению бизнесу и потребителям по всему миру максимальных преимуществ и возможностей для реализации собственного потенциала".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/957574/Former_Italian_Prime_Minister_Enrico_Letta.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/957575/Mr_Lu_Junqing.jpg

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.