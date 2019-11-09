Бывший постпред США в ООН Никки Хейли получила Премию Герцля из рук президента WJC

Будучи новичком в ООН, Никки Хейли говорила о том, что некоторые "устаревшие традиции" организации, такие как притеснение Израиля, стали повсеместной практикой - наряду с "ежемесячными сессиями бичевания Израиля" в Совете безопасности. По ее словам, одним из первых усвоенных ею уроков стала простая истина: "Самое важное - не бояться полагаться на собственные ценности, даже если они идут вразрез с отсталым порядком... [который] не подвергался сомнению на протяжении многих лет. И в ряду этих ценностей не последнее место занимает стремление отстаивать своих друзей".

"Нас часто упрекали в фаворитизме по отношению к Израилю, - добавила Хейли. - Но в своих действиях мы вовсе не руководствовались расположением к кому-либо. Наше отношение к Израилю в процессе работы в ООН было обусловлено одним основополагающим и очень простым тезисом: с Израилем следует обращаться, как с любым нормальным государством. И эта твердая позиция на самом деле отражает наше стремление к миру".

Кроме того, по словам Хейли, на фоне растущих угроз, с которыми сталкиваются еврейские общины по всему миру, абсолютно необходимо продолжать борьбу с антисемитизмом. "Меня обескураживает тот факт, что к антисемитизму не относятся с таким же презрением, как к расизму и другим формам разжигания ненависти. Это абсолютно равнозначные проблемы. И как все остальным формам расовой нетерпимости, антисемитизму нет и не может быть оправдания или какого-либо разумного объяснения".

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, президент WJC Рональд Лаудер и экс-постпред США в ООН Никки Хейли. (c) Шахар Азран

Обращаясь к Никки Хейли, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подчеркнул: "Вы не сможете сложить руки, поскольку мы и дальше будем ожидать от вас великих свершений"

Вручая постпреду Хейли высокую награду, Лаудер особо отметил ее неизменную поддержку Государству Израиль и ее роль как ведущего голоса в борьбе с засильем двойных стандартов и предрассудков в международном сообществе. Назвав Никки Хейли "возможно, самой смелой женщиной в современной Америке" и "глотком свежего воздуха", заставившим ООН услышать "сильный и ясный голос правды", президент WJC заявил: "Премия Герцля не только свидетельствует о нашей глубочайшей благодарности, но и налагает определенные обязательства. Вы не сможете сложить руки, поскольку мы и дальше будем ожидать от вас великих свершений... Как и Теодор Герцль, вы отстаиваете позиции, у которых было, есть и будет предостаточно врагов. Но именно поэтому вы заслужили достойное место в истории. И если уж у кого-нибудь в этой комнате есть огонь, смелость и вера, чтобы с честью пройти это испытание, - то это именно вы, Никки".

В своей речи Рональд Лаудер в очередной раз сделал акцент на сферах интересов Конгресса, а также на критической важности вопросов расширения доступа к еврейскому образованию, борьбы с подрывной деятельностью против Государства Израиль, защиты наших сообществ от растущего антисемитизма со стороны представителей ультралевых и ультраправых направлений, а также от ненавистнической риторики в цифровом пространстве. "Сегодня мы не беспомощны и у нас есть голос - громкий и ясный, - который мы намереваемся использовать. Но слов будет гораздо меньше, чем дела. Мы будем бороться с антисемитизмом, с неонацистами и ультралевыми злопыхателями. Мы не сдадимся, ведь у нашей борьбы лишь одна цель - выживание еврейского народа. И я вам обещаю: мы победим".

Ранее лауреатами Премии Герцля становились федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, семейство Ротшильдов, бывший госсекретарь США Колин Пауэл, экс-вице-президент США Джозеф Байден, бывший президент Израиля Шимон Перес, Эли и Марион Визель, бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также, посмертно, Рональд Рейган и Аксель Шпрингер.

В ходе церемонии награждения четвертой Премии Тедди Коллека за популяризацию еврейской культуры был удостоен легендарный актер, певец, режиссер и фотограф Джоэл Грей. Президент WJC назвал его "не просто еврейским самородком, а настоящим сокровищем нации". В своей речи Грей рассказал о том влиянии, которое еврейское наследие оказало на его творчество, включая недавнее решение поставить "Скрипача на крыше" на идише.

Первую Премию Тедди Коллека в 2016 году получил Кирк Дуглас. В последствии награды удостаивались режиссер Джордж Стивенс (2017) и филантроп Роберт Крафт (2018).

О Всемирном еврейском конгрессе

Всемирный еврейский конгресс (World Jewish Congress (WJC)) - международная организация, представляющая интересы еврейских сообществ 100 стран мира в правительствах, парламентах и международных учреждениях.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Михал Граевски (Michal Grayevsky), office@mg745fifth.com

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SOURCE World Jewish Congress